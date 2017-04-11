Разное Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 4 по 10 апреля 2017 года 5 апреля В Дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в ее квартиру под видом сотрудника пенсионного фонда прошла неизвестная ей женщина и похитила денежные средства. Сумма ущерба составила более 680 тысяч рублей. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. В Дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в ее квартиру под видом сотрудника пенсионного фонда прошла неизвестная ей женщина и похитила денежные средства. Сумма ущерба составила более 680 тысяч рублей. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Полиция Дубны просит граждан быть бдительными, особое внимание пенсионерам: не открывайте двери незнакомым людям, не доверяйте свои сбережения посторонним, даже если они представляются сотрудниками какой-либо государственной организации! Полиция Дубны просит граждан быть бдительными, особое внимание пенсионерам: не открывайте двери незнакомым людям, не доверяйте свои сбережения посторонним, даже если они представляются сотрудниками какой-либо государственной организации! Если вы оказались в аналогичной ситуации – просьба позвонить в полицию по телефонам 112 или 214-71-19. Если вы оказались в аналогичной ситуации – просьба позвонить в полицию по телефонам 112 или 214-71-19. В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный в период времени с 08:45 до 17:40 вскрыл его автомобиль, припаркованный на стоянке у д.4 по ул. Балдина и похитил из него мобильный телефон, видеорегистратор и карту памяти с документами. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка. В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный в период времени с 08:45 до 17:40 вскрыл его автомобиль, припаркованный на стоянке у д.4 по ул. Балдина и похитил из него мобильный телефон, видеорегистратор и карту памяти с документами. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в институтской части города был выявлен 44-летний местный житель с признаками наркотического опьянения. Мужчина был доставлен в Дежурную часть для дальнейших разбирательств. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в институтской части города был выявлен 44-летний местный житель с признаками наркотического опьянения. Мужчина был доставлен в Дежурную часть для дальнейших разбирательств. 6 апреля Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 3 по ул. Попова был выявлен 56-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 3 по ул. Попова был выявлен 56-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в левобережной части города выявлена 55-летняя местная жительница, которая незаконно оформила и получила жилищную субсидию, предоставив недостоверные сведения о доходах. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в левобережной части города выявлена 55-летняя местная жительница, которая незаконно оформила и получила жилищную субсидию, предоставив недостоверные сведения о доходах. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлена местная жительница, которая, работая продавцом в магазине, расположенном по ул. Курчатова осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о мерах наказания. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлена местная жительница, которая, работая продавцом в магазине, расположенном по ул. Курчатова осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о мерах наказания. Полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен 20-летний житель г. Талдом, который в конце января вскрыл капот автомобиля отечественного производства, припаркованный во дворе д.8 по ул. Школьная и похитил аккумулятор. Сумма ущерба составила 3200 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен 20-летний житель г. Талдом, который в конце января вскрыл капот автомобиля отечественного производства, припаркованный во дворе д.8 по ул. Школьная и похитил аккумулятор. Сумма ущерба составила 3200 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в правобережной части города был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 23-летнего местного жителя. При досмотре автомобиля обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Позже, полицейскими в подъезде одного из домов в правобережной части города был выявлен 25-летний местный житель, у которого при личном досмотре обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Изъятые вещества были направлены на исследования, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в правобережной части города был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 23-летнего местного жителя. При досмотре автомобиля обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Позже, полицейскими в подъезде одного из домов в правобережной части города был выявлен 25-летний местный житель, у которого при личном досмотре обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Изъятые вещества были направлены на исследования, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовных дел. 7 апреля Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен 39-летний местный житель, который днем 30 марта из подъезда д. 15 по ул. Октябрьская похитил детскую прогулочную коляску. Сумма ущерба составила 4600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен 39-летний местный житель, который днем 30 марта из подъезда д. 15 по ул. Октябрьская похитил детскую прогулочную коляску. Сумма ущерба составила 4600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 10 апреля Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 35 по ул. Юркино была выявлена 61-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Таджикистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 35 по ул. Юркино была выявлена 61-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Таджикистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна

Мария Ватолина



Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина В Мой Мир Share