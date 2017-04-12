Разъяснение законодательства в сфере микрофинансирования

В настоящее время микрофинансирование является одним из популярных видов финансовой деятельности, который пользуется спросом у граждан, поскольку для получения необходимой денежной суммы необходим минимальный пакет документов, не требуется поручитель, одобрение получения микрозайма (микрокредита) составляет непродолжительный период времени.

Кроме того, микрофинансовые организации (МФО) удовлетворяют потребность граждан в краткосрочных и минимальных займах, тогда как предоставление денежных средств гражданам кредитными организациями в размере 5000 - 10 000 руб. на непродолжительный период, как правило, не осуществляется.

- высокая процентная ставка (например, 800% годовых);

- короткие сроки возврата займа;

- вероятность оказаться жертвой мошенников.

проверить наличие сведений о выбранной микрофинансовой организации в Государственном реестре МФО на официальном сайте Центробанка России. В случае отсутствия выбранной организации в указанном реестре, следует воздержаться от заключения договора микрофинансирования;

внимательно изучить содержание договора, обратив особое внимание на процентную ставку и текст мелким шрифтом. Стоит помнить, что в случае неисполнения обязанностей по договору, как правило, будут начисляться дополнительные проценты и неустойка за просрочку платежа в соответствии с заключенным договором.

В случае необходимости использования услуг микрофинансовых организаций гражданам стоит обратить внимание на следующие негативные факторы, характерные для микрокредитования:Следует помнить, что при заключении договора займа необходимо придерживаться следующих правил:Законом предусмотрены ограничения для микрофинансовых организаций, защищающие интересы граждан:

Так, 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно которым МФО не вправе начислять заемщику по договору потребительского займа (заключенному на срок до 1 года) проценты, превышающие трехкратный размер выданного потребительского займа.Например, максимальная сумма задолженности при займе в размере 10 000 руб. не будет превышать 40 000 руб., которая включается в себя проценты в трехкратном размере от суммы займа и сумму займа.

Кроме того, при наступлении просрочки исполнения обязательств по договору потребительского займа МФО может начислять должнику проценты на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга. При этом начисленные проценты не могут превышать двукратный размер непогашенной части суммы основного долга.

Так, при неисполнении обязательств сумма просроченной задолженности по основному долгу составит 10 000 руб., то сумма, взимаемая с заемщика при просрочке исполнения обязательства, будет равна 30 000 руб., которые включают сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 10 000 руб. и начисленные проценты в размере 20 000 руб.

Вышеуказанные условия, содержащие перечисленные запреты, должны быть указаны микрофинансовой организацией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа.

Если все-таки, в силу непредвиденных обстоятельств, заемщиком не исполнены обязательства по договору микрофинансирования, и микрофинансовая организация или по ее поручению коллекторские организации начинают «кампанию» по возвращению невыплаченной суммы, то необходимо обратить внимание на положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно которым существенно ограничены способы воздействия указанных организаций, направленные на возврат должниками просроченной задолженности.И.о. прокурора города Э.В. Михолан