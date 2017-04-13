Разное Если Вам выплачивают «серую» заработную плату. В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции на рынке труда, рассматривая предложения работодателей, работники зачастую вынуждены соглашаться на получение заработной платы «в конвертах». Если Вы получаете зарплату «в конверте» это означает, что работодатель, скорее всего, не заключил с Вами трудовой договор и не произвел запись в трудовой книжке о приеме вас на работу. Кроме того работодатель не производит отчисления из Вашей зарплаты в пенсионный фонд на Ваш индивидуальный лицевой счет, в медицинский страховой фонд и в фонд социального страхования. Если Вы получаете зарплату «в конверте» это означает, что работодатель, скорее всего, не заключил с Вами трудовой договор и не произвел запись в трудовой книжке о приеме вас на работу. Кроме того работодатель не производит отчисления из Вашей зарплаты в пенсионный фонд на Ваш индивидуальный лицевой счет, в медицинский страховой фонд и в фонд социального страхования. В связи с этим имеют место многочисленные нарушения прав работника, гарантированных трудовым законодательством: 1. отсутствие трудового стажа.

2. отсутствие гарантированного размера заработной платы (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

3. отсутствие социальных гарантий, предусмотренных для работника:

- права на отпуск, в том числе дополнительный и без сохранения зарплаты, отпуск по беременности и родам;

- права на оплату больничного листа;

- права на досрочный выход на пенсию, если Вы работаете во вредных условиях труда;

- права на сокращенный рабочий день, неделю, если Вы работаете во вредных условиях труда

- права не работать в выходной и праздничный день;

- права не привлекаться к сверхурочным работам без Вашего желания;

- права на охрану труда;

- права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- права на гарантии по коллективному договору;

4. возможность увольнения в любой момент, без пособий.

5. отсутствие возможности получения пенсии с учетом фактически полученных доходов по месту работы. Решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную плату по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой заработной платой можно и необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из нас. В связи с этим имеют место многочисленные нарушения прав работника, гарантированных трудовым законодательством:Решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную плату по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой заработной платой можно и необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из нас. Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официально, за защитой собственных трудовых прав необходимо обращаться в следующие организации: 1. В профсоюзную организацию, если она имеется у Вас на предприятии;

2. Непосредственно к работодателю;

3. В вышестоящую по отношению к Вашему предприятию организацию;

4. В Комиссию по трудовым спорам (если она есть на предприятии);

5. В Государственную инспекцию труда по Московской области;

6. В прокуратуру по месту нахождения Вашего предприятия;

7. В мировой суд по месту нахождения Вашего предприятия. Если Вы располагаете информацией о нарушении налогового законодательства Вашим работодателем и неперечислении НДФЛ с выплаченной Вам заработной платы, в подтверждение своих доводов следует приложить копии подтверждающих документов (при наличии). Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официально, за защитой собственных трудовых прав необходимо обращаться в следующие организации:Если Вы располагаете информацией о нарушении налогового законодательства Вашим работодателем и неперечислении НДФЛ с выплаченной Вам заработной платы, в подтверждение своих доводов следует приложить копии подтверждающих документов (при наличии). Также Вы можете позвонить по телефону доверия 8(496)212-76-52. Также Вы можете позвонить по телефону доверия 8(496)212-76-52. Кроме того, в налоговых инспекциях Московской области установлены специальные ящики, с пометкой «Сообщите нам, если Вы получаете зарплату в конверте». Кроме того, в налоговых инспекциях Московской области установлены специальные ящики, с пометкой «Сообщите нам, если Вы получаете зарплату в конверте». Заранее благодарим за откровенность. Заранее благодарим за откровенность. Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области



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