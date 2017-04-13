Уважаемые жители и гости города!

Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет для вас разъяснения по изменениям в соответствие с письмом Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13 января 2017 г. № 03-05-06-03/715 «Об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты государственной пошлины при обращении в суды».

Ветераны боевых действий освобождаются от уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым ВС РФ в соответствии с гражданским процессуальным законодательством и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями. При подаче исковых заявлений, в том числе административных имущественного характера и (или) заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, ветераны боевых действий освобождаются от уплаты госпошлины в случае, если цена иска не превышает 1 миллион рублей. Если цена иска больше, указанные плательщики уплачивают госпошлину с суммы превышения.

Специалист по связям с общественностьюи взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина