Разъяснение законодательства в сфере в сфере исчисления и взимания оплаты за негативное воздействие на окружающую среду

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» утверждены правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за хранение, захоронение (размещение) отходов производства и потребления.

Обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, согласно правилам, возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся хозяйственной или иной деятельностью на территории России, континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, за исключением лиц, осуществляющих деятельность исключительно на объектах IV категории.

При размещении отходов плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, в хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы. Плату за размещение твердых коммунальных отходов обязаны вносить региональные операторы и операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.

Плата за размещение отходов не взимается при размещении отходов на объектах размещения отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду.

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется Росприроднадзором при ведении государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы для исчисления платы по каждому загрязняющему веществу на соответствующие ставки платы, установленные Правительством РФ, с применением установленных законодательством РФ коэффициентов, и суммирования полученных величин.

Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов.

Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.

И.о. прокурора города Э.В. Михолан