Электросетевой комплекс Московской области готовят к пожароопасному периоду

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в настоящее время на энергетических объектах Московской области проводится комплекс мероприятий, направленных на исключение возможности возникновения пожаров. В частности, проводится очистка прилегающей к линиям электропередачи и подстанционным объектам территорий от сухой травы, огнезащитная обработка и окапывание деревянных опор, утилизация порубочных остатков, валежника и других горючих материалов в охранных зонах энергообъектов.

Всего в 2017 году крупнейшие энергокомпании, работающие на территории региона – ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго», планируют произвести расчистку от древесно-кустарниковой растительности в общей сложности более 3200 гектаров просек, проходящих вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работ запланирован на весенне-летний период. При этом просеки линий электропередачи очищаются не только от деревьев и кустарников, но и от легковоспламеняющейся сухой травы, порубочных остатков, мусора. Проводится окапывание земли вокруг наполненного маслом оборудования и кабельных каналов. Проверяется работоспособность противопожарных водопроводов, состояние подъездных дорог к источникам воды и пожарным гидрантам. Проверяется укомплектованности подстанций и бригад средствами пожаротушения.

«Особое внимание в рамках подготовки предприятий энергетической отрасли к пожароопасному периоду должно уделяться проверке схем оперативного взаимодействия с пожарно - спасательными подразделениями, службами МЧС и территориальными подразделениями Комлесхоза» - подчеркнул Дмитрий Пестов.

Также в рамках подготовки к пожароопасному периоду энергокомпании проведут учения и тренировки, в ходе которых будут отработаны действия энергетиков по профилактике и ликвидации природных пожаров, а также межведомственное взаимодействие в случае подобных ЧС.