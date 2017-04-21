Разъяснение законодательства по вопросу проведения медицинского освидетельствования лиц, подвергнутых административному аресту

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2016 г. N 1028н "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования лиц, подвергнутых административному аресту" при поступлении в ИВС арестованного в административном порядке должен осмотреть медработник.

Установлены правила проведения медицинского освидетельствования лиц, подвергнутых административному аресту.Медосвидетельствование проводится, чтобы определить состояние здоровья лиц, подвергнутых административному аресту, наличие у них телесных повреждений при их поступлении в место отбывания ареста, а также при ухудшении состояния их здоровья в период отбывания ареста. Медосвидетельствование проводится при наличии информированного добровольного согласия арестованного на медицинское вмешательство.

Медосвидетельствование проводит медработник места отбывания ареста. По его просьбе для обеспечения его безопасности при этом может присутствовать сотрудник места отбывания ареста (одного пола с арестованным).

Определены сроки проведения медосвидетельствования, перечень входящих в него исследований. Регламентирован порядок оформления его результатов. Установлена форма акта медосвидетельствования арестованного.Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г. Регистрационный N 45422.

И.о. прокурора города Э.В. Михолан