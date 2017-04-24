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О представлении плательщиками страховых взносов расчетов по страховым взносам с нулевыми показателями 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) плательщиками страховых взносов признаются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Согласно пункту 1 статьи 420 Кодекса объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений и гражданско-трудовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

Пунктом 7 статьи 431 Кодекса предусмотрена обязанность плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представлять в установленном порядке не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам (далее – Расчет).

Кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению Расчетов в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности.

В противном случае непредставление плательщиком страховых взносов в установленный законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и сборах срок Расчетов, в том числе с нулевыми показателями, влечет взыскание штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 119 Кодекса, минимальный размер которого составляет 1000 рублей.

Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода, плательщик обязан представлять в установленный срок в налоговый орган Расчет с нулевыми показателями.

24-04-2017
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