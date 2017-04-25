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Уважаемые жители и гости города! 
В целях обеспечения общественной безопасности населения города в период проведения майских праздничных мероприятий сотрудниками полиции будет осуществляться охрана общественного порядка.

Просим вас быть толерантными и не нарушать общественный порядок и права друг друга. Напоминаем, что за нарушение общественного порядка правонарушители будут привлекаться к ответственности.

Если вы стали очевидцем правонарушения, либо нуждаетесь в помощи полиции – просьба обратиться в Дежурную часть по телефону 8-496-214-71-19 или по телефону 112.

Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина

25-04-2017
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