Уважаемые жители и гости города!

В целях обеспечения общественной безопасности населения города в период проведения майских праздничных мероприятий сотрудниками полиции будет осуществляться охрана общественного порядка.

Просим вас быть толерантными и не нарушать общественный порядок и права друг друга. Напоминаем, что за нарушение общественного порядка правонарушители будут привлекаться к ответственности.

Если вы стали очевидцем правонарушения, либо нуждаетесь в помощи полиции – просьба обратиться в Дежурную часть по телефону 8-496-214-71-19 или по телефону 112.

Специалист по связям с общественностьюи взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина