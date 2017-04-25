В целях обеспечения общественной безопасности населения города в период проведения майских праздничных мероприятий сотрудниками полиции будет осуществляться охрана общественного порядка.
Просим вас быть толерантными и не нарушать общественный порядок и права друг друга. Напоминаем, что за нарушение общественного порядка правонарушители будут привлекаться к ответственности.
Если вы стали очевидцем правонарушения, либо нуждаетесь в помощи полиции – просьба обратиться в Дежурную часть по телефону 8-496-214-71-19 или по телефону 112.
Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина
25-04-2017