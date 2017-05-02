Декларацию 3-НДФЛ можно подать, не посещая налоговую инспекцию

С начала года стартовала декларационная кампания. Декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ необходимо представить до 2 мая 2017 года.

Налогоплательщики могут подать декларацию лично, по почте, через уполномоченного представителя либо воспользовавшись сервисом сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru позволяет не только заполнить декларацию в режиме онлайн и отслеживать статус ее камеральной проверки, но и направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде, подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью. Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно бесплатно в Личном кабинете в разделе «Профиль»/Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

УФНС России по Московской области напоминает, что подать декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ можно также через Портал государственных и муниципальных услуг. Эта функция доступна в отдельной вкладке портала только для зарегистрированных пользователей.

Межрайонная ИФНС России № 12 по Московской области