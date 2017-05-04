Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в мае 2017 года.
11 мая 2017 года
• Типичные ошибки в 2-НДФЛ.
• Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (с участием оператора фискальных данных ООО «Компании «Тензор».
• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
• Интернет-сервисы.
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
25 мая 2017 года
• Порядок проведения зачетов/возвратов, в т. ч. по страховым взносам.
• Изменения с 2017 года по налогу на прибыль организаций.
• Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (с участием ООО «Профи-менеджер».
• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
• Интернет-сервисы.
• Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
04-05-2017