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Бесплатные семинары 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в мае 2017 года.

11 мая 2017 года

    • Типичные ошибки в 2-НДФЛ.
    • Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (с участием оператора фискальных данных ООО «Компании «Тензор».
    • Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
    • Интернет-сервисы.
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.

25 мая 2017 года

    • Порядок проведения зачетов/возвратов, в т. ч. по страховым взносам.
    • Изменения с 2017 года по налогу на прибыль организаций.
    • Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (с участием ООО «Профи-менеджер».
    • Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
    • Интернет-сервисы.
    • Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
04-05-2017
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