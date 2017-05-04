Разное Бесплатные семинары Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в мае 2017 года. 11 мая 2017 года • Типичные ошибки в 2-НДФЛ.

• Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (с участием оператора фискальных данных ООО «Компании «Тензор».

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.

• Интернет-сервисы. Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения. Время проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52В программе семинара возможны изменения. 25 мая 2017 года • Порядок проведения зачетов/возвратов, в т. ч. по страховым взносам.

• Изменения с 2017 года по налогу на прибыль организаций.

• Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (с участием ООО «Профи-менеджер».

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.

• Интернет-сервисы.

• Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом. Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.



Время проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52В программе семинара возможны изменения. В Мой Мир Share