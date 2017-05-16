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График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ в мае-июне 2017 года 
Межрайонная ИФНС России № 12 по Московской области сообщает о проведении открытых классов по разъяснению регистрации контрольно-кассовой техники по новому порядку в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

п/п

Налоговый орган

Время и место проведения, еженедельно

Телефон для предварительной записи

1.

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области

по вторникам в 11-00,

г. Дубна,

пр-кт Боголюбова, д. 30, каб.400

8(496)212-78-96

8(496)212-02-97

2.

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области

по четвергам в 11-00,

г. Талдом,

мкр. Юбилейный, д. 1А, каб. 1А

8(496)212-78-96

8(496)212-02-97

16-05-2017
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