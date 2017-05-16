Разное График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ в мае-июне 2017 года Межрайонная ИФНС России № 12 по Московской области сообщает о проведении открытых классов по разъяснению регистрации контрольно-кассовой техники по новому порядку в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». № п/п Налоговый орган Время и место проведения, еженедельно Телефон для предварительной записи 1. Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области по вторникам в 11-00, г. Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 30, каб.400 8(496)212-78-96 8(496)212-02-97 2. Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области по четвергам в 11-00, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 1А, каб. 1А 8(496)212-78-96 8(496)212-02-97

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