График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ в мае-июне 2017 года
Межрайонная ИФНС России № 12 по Московской области сообщает о проведении открытых классов по разъяснению регистрации контрольно-кассовой техники по новому порядку в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
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№
п/п
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Налоговый орган
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Время и место проведения, еженедельно
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Телефон для предварительной записи
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1.
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Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области
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по вторникам в 11-00,
г. Дубна,
пр-кт Боголюбова, д. 30, каб.400
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8(496)212-78-96
8(496)212-02-97
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2.
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Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области
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по четвергам в 11-00,
г. Талдом,
мкр. Юбилейный, д. 1А, каб. 1А
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8(496)212-78-96
8(496)212-02-97
16-05-2017