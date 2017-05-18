Информация по представлению отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона № 173 – ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закона № 173 – ФЗ) резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года, а также резидентами являются иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

С 1 января 2015 года в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона № 173 – ФЗ физические лица – резиденты, имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении средств (далее – Отчеты) по этим счетам в порядке, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1365 (далее – Постановление Правительства РФ № 1365).

Отчеты представляются ежегодно, начиная с отчетности за 2015 год, до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Таким образом, отчетность за 2016 год должна быть представлена до 1 июня 2017 года по форме согласно приложению Постановления Правительства РФ № 1365.

Обязанность физического лица – резидента представить налоговому органу отчет считается исполненной, если физическим лицом – резидентом представлен отчет в полном объеме и в установленный срок.

В случае закрытия счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в отчетном году отчет представляется за период с 1 января отчетного года или с даты открытия счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в отчетном году по дату закрытия счета (вклада) включительно одновременно с уведомлением о закрытии счета (вклада) в срок, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

В целях осуществления валютного контроля налоговый орган имеет право запрашивать и получать от физического лица – резидента подтверждающую информацию и документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (вкладов). Физическое лицо – резидент вправе представить в налоговый орган подтверждающие документы и информацию одновременно с отчетом.

Отчет может быть представлен в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» или на бумажном носителе непосредственно физическим лицом – резидентом либо уполномоченным представителем физического лица – резидента, а также может быть направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

За нарушение установленного порядка и (или) сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации частями 6, 6.1 - 6.3 статьи 15.25 КоАП предусмотрена административная ответственность.