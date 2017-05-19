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Уважаемые жители и гости города! 
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, получения временной регистрации и вида на жительство по адресу: ул. Курчатова, д.32, телефон – 8-926-241-43-57.

Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru.(Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).

Дополнительную информацию по регистрации и получению услуг вы сможете получить на сайте 50.мвд.рф/Gosuslugi или же на сайте дубна.50.мвд.рф в разделе «Деятельность» - «Государственные услуги».

Пресс-служба
ОМВД России по г.о. Дубна Мария Ватолина

19-05-2017
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