Уважаемые жители и гости города!

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, получения временной регистрации и вида на жительство по адресу: ул. Курчатова, д.32, телефон – 8-926-241-43-57.

Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru.(Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).

Дополнительную информацию по регистрации и получению услуг вы сможете получить на сайте 50.мвд.рф/Gosuslugi или же на сайте дубна.50.мвд.рф в разделе «Деятельность» - «Государственные услуги».

Пресс-службаОМВД России по г.о. Дубна Мария Ватолина