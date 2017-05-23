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Если вы оказались в аналогичной ситуации – просьба позвонить в полицию по телефонам 112 или 214-71-19. Полиция Дубны благодарит за бдительность жителей и просит граждан быть внимательными: не открывайте двери незнакомым людям, не доверяйте свои сбережения посторонним, даже если они представляются сотрудниками какой-либо государственной организации!Если вы оказались в аналогичной ситуации – просьба позвонить в полицию по телефонам 112 или 214-71-19. 16 мая Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в левобережной части города был выявлен 31-летний местный житель, похитивший велосипед из подъезда д. 18 по ул. Карла Маркса. Мужчина был доставлен в Дежурную. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в левобережной части города был выявлен 31-летний местный житель, похитивший велосипед из подъезда д. 18 по ул. Карла Маркса. Мужчина был доставлен в Дежурную. В ночь с 16 на 17 мая на Новом шоссе полицейскими был остановлен автомобиль иностранного производства, водитель и пассажиры, находящиеся в автомобиле попытались скрыться от сотрудников полиции, однако были задержаны экипажем. В ходе проверки установлено, что автомобиль, находившийся под управлением 29-летнего жителя г. Кимры ему не принадлежит и мужчина вместе со своими знакомыми угнал данный автомобиль. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В ночь с 16 на 17 мая на Новом шоссе полицейскими был остановлен автомобиль иностранного производства, водитель и пассажиры, находящиеся в автомобиле попытались скрыться от сотрудников полиции, однако были задержаны экипажем. В ходе проверки установлено, что автомобиль, находившийся под управлением 29-летнего жителя г. Кимры ему не принадлежит и мужчина вместе со своими знакомыми угнал данный автомобиль. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В Дежурную часть с заявлением о краже обратилась представитель одного из магазинов спортивных товаров, расположенном на проспекте Боголюбова. Женщина сообщила, что неизвестное лицо похитило 2 пары брюк из торгового зала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками установлена личность злоумышленницы – ей оказалась 27-летняя жительница п. Темпы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела В Дежурную часть с заявлением о краже обратилась представитель одного из магазинов спортивных товаров, расположенном на проспекте Боголюбова. Женщина сообщила, что неизвестное лицо похитило 2 пары брюк из торгового зала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками установлена личность злоумышленницы – ей оказалась 27-летняя жительница п. Темпы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела 17 мая Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен 31-летний местный житель, похитивший из квартиры дома 29 по ул. Карла Маркса ноутбук. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен 31-летний местный житель, похитивший из квартиры дома 29 по ул. Карла Маркса ноутбук. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В Дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель: мужчина сообщил, что неизвестные похитили его велосипед, оставленный в подъезде дома 18 по ул. Карла Маркса. По данному факту проводится проверка, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. В Дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель: мужчина сообщил, что неизвестные похитили его велосипед, оставленный в подъезде дома 18 по ул. Карла Маркса. По данному факту проводится проверка, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. 19 мая Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 45-летний житель г. Кимры, который вскрыл несколько гаражей в ГСК «Южный» и похитил оттуда имущество собственников (колеса, диски, электроинструменты). Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 45-летний житель г. Кимры, который вскрыл несколько гаражей в ГСК «Южный» и похитил оттуда имущество собственников (колеса, диски, электроинструменты). Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены 3 женщины, совершившие хищение денежных средств с банковской карты неизвестного им мужчины. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены 3 женщины, совершившие хищение денежных средств с банковской карты неизвестного им мужчины. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В Дежурную часть поступило телефонное сообщение от представителя транспортной компании города о том, что в городском автобусе ехали 2 молодых людей, одетых в каски и повязки, с предметами в руках, похожими на автоматы, которые вышли на остановке в районе вокзала в правобережной части города. На место немедленно были направлены сотрудники полиции, которые установили, что данные молодые люди – несовершеннолетние, находящиеся в сценических костюмах для участия в школьном мероприятии. Подростки вместе с родителями были доставлены в Дежурную часть для профилактической беседы. В Дежурную часть поступило телефонное сообщение от представителя транспортной компании города о том, что в городском автобусе ехали 2 молодых людей, одетых в каски и повязки, с предметами в руках, похожими на автоматы, которые вышли на остановке в районе вокзала в правобережной части города. На место немедленно были направлены сотрудники полиции, которые установили, что данные молодые люди – несовершеннолетние, находящиеся в сценических костюмах для участия в школьном мероприятии. Подростки вместе с родителями были доставлены в Дежурную часть для профилактической беседы. 20 мая

около 22:00 на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы 9 Мая, произошло ДТП: столкновение автомобиля и питбайка, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. около 22:00 на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы 9 Мая, произошло ДТП: столкновение автомобиля и питбайка, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Подросток доставлен в больницу, водитель легкового автомобиля не пострадал. Питбайк – разновидность мотоцикла, предназначены для мотокроссов, выполнения мототрюков. На питбайках нельзя передвигаться по дорогам общего пользования.Для использования питбайка (с объемом двигателя до 50 кубов) не нужны водительские права, поэтому, наряду со скутерами, они являются популярным подарком для подростков. О том, что питбайк спортивный инвентарь и его можно использовать на специальных площадках и спецтрассах (в наукограде – в Козлаках), мало кто задумывается. В Дубне питбайки уже не редкость, подростки разъезжают по общим дорогах, нередко выполняют трюки, чаще всего «свечку», тем самым создают аварийную ситуацию, опасную не только для себя, но и водителей многочисленного транспорта. Уважаемые родители! Подарив сыну или дочери питбайк, расскажите о правилах его использования. Берегите жизнь и здоровье своего ребенка! Подросток доставлен в больницу, водитель легкового автомобиля не пострадал. Питбайк – разновидность мотоцикла, предназначены для мотокроссов, выполнения мототрюков. На питбайках нельзя передвигаться по дорогам общего пользования.Для использования питбайка (с объемом двигателя до 50 кубов) не нужны водительские права, поэтому, наряду со скутерами, они являются популярным подарком для подростков. О том, что питбайк спортивный инвентарь и его можно использовать на специальных площадках и спецтрассах (в наукограде – в Козлаках), мало кто задумывается. В Дубне питбайки уже не редкость, подростки разъезжают по общим дорогах, нередко выполняют трюки, чаще всего «свечку», тем самым создают аварийную ситуацию, опасную не только для себя, но и водителей многочисленного транспорта. Уважаемые родители! Подарив сыну или дочери питбайк, расскажите о правилах его использования. Берегите жизнь и здоровье своего ребенка! В дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительниц: женщина сообщила о том, что неизвестные похитили ее велосипед бело-зелёного цвета, оставленный в подъезде дома 11 по ул. Понтекорво. По данному факту проводится проверка. В дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительниц: женщина сообщила о том, что неизвестные похитили ее велосипед бело-зелёного цвета, оставленный в подъезде дома 11 по ул. Понтекорво. По данному факту проводится проверка. 22 мая Около 19 часов 00 минут напротив дома 9 по ул. Интернациональная столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пассажиры получили ушибы и легкие телесные повреждения, пострадавших нет. Около 19 часов 00 минут напротив дома 9 по ул. Интернациональная столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пассажиры получили ушибы и легкие телесные повреждения, пострадавших нет. Около 20 часов 00 минут во дворе дома 39 по проспекту Боголюбова произошло дорожно-транспортное происшествие "Наезд на пешехода", в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, водитель легкового автомобиля не пострадал. Ребенок доставлен в больницу. Около 20 часов 00 минут во дворе дома 39 по проспекту Боголюбова произошло дорожно-транспортное происшествие "Наезд на пешехода", в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, водитель легкового автомобиля не пострадал. Ребенок доставлен в больницу. В Дежурную часть с сообщениями о том, что неизвестные ходят по квартирам жилых домов, расположенных по ул. Сахарова и Строителей с предложениями проверить качество воды и установить фильтры, обратились сразу несколько местных жителей. При выезде на место сотрудниками полиции установлено, что данные граждане не работают в городских водоснабжающих компаниях и были доставлены в Дежурную часть для дальнейших разбирательств. В Дежурную часть с сообщениями о том, что неизвестные ходят по квартирам жилых домов, расположенных по ул. Сахарова и Строителей с предложениями проверить качество воды и установить фильтры, обратились сразу несколько местных жителей. При выезде на место сотрудниками полиции установлено, что данные граждане не работают в городских водоснабжающих компаниях и были доставлены в Дежурную часть для дальнейших разбирательств. Пресс-служба

ОМВД России по г.о. Дубна Мария Ватолина



Пресс-службаОМВД России по г.о. Дубна Мария Ватолина В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г

