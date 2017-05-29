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Зарегистрировать недвижимость становится проще 
Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет разъяснения изменений в законодательстве.
В соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 2017 года вводится в действие Единый государственный реестр недвижимости. Данный реестр ведет Росреестр.

Единый государственный реестр недвижимости объединил в себе ранее действующие базы данных: кадастр недвижимости, реестр прав на недвижимое имущество, реестровые дела, кадастровые карты. С введением Единого государственного реестра недвижимости возможно подать заявление на кадастровый учет и на регистрацию прав одновременно.

Документы для регистрации своих прав можно подавать в любой филиал Росреестра, вне зависимости от того, где расположен объект. Документы можно, как и раньше подавать через Многофункциональный центр. Нововведения ускоряют процедуру регистрации. Ранее Росреестр имел право оформлять документы 10 дней, сейчас регистрация права должна быть завершена не позднее 7 дней, а постановка на кадастровый учет не должна занимать более 5 дней.

Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина

29-05-2017
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