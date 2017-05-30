Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна c 23 по 29 мая 2017 года

Сотрудниками патрульно-постовой службы в ходе патрулирования для проверки документов у железнодорожного вокзала на проспекте Боголюбова был остановлен 21-летний мужчина.

В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за ОМВД Воронежской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дезертирство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящий момент мужчина передан военной полиции.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 23-летний местный житель, который в ночь с 16 на 17 мая похитил ювелирные изделия и иностранные монеты из квартиры д. 29 по ул. Карла Маркса. В настоящий момент устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель: мужчина сообщил, что 16 мая на левом берегу неизвестный похитил из кармана его куртки мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан и доставлен в Дежурную часть 29-летний житель г. Кимры, совершивший кражу. В ходе разбирательств сотрудниками установлена причастность мужчины к аналогичной краже мобильного телефона у местной жительницы в д. 3 «А» по ул. Володарского. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данным фактам.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий в левобережной части города выявлен местный житель, совершивший кражу мобильного телефона и денежных средств из дома по ул. Центральная Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Позже, с заявлением о краже в полицию обратилась собственница похищенного имущества.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен 22-летний местный житель, который после словесного конфликта с водителем грузового автомобиля в ночное время проткнул 12 шин автомобиля. В настоящий момент устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница, женщина сообщила о том, что у д. 5 по ул. Володарского неизвестная вырвала из рук заявительницы сумку и скрылась в неизвестном направлении. По данному факту сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 43-летний житель г. Москва, который вскрыл гараж в ГСК «Дубна» и похитил оттуда имущество собственника (лодочный мотор и электроинструменты). Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у д. 45 на проспекте Боголюбова был остановлен 43-летний мужчина. В результате проверки документов полицейскими установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за ОМВД России по г.о. Дубна за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города в д. 3 «А» по ул. Энтузиастов выявлен 50-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учёт гражданку респ. Украина. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пресс-службаОМВД России по г.о. Дубна Мария Ватолина