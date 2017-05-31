Разное Пляжи Дубны запрещены к эксплуатации В преддверии летнего сезона инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили пляжи наукограда Дубна и запретили их к эксплуатации. В целях обеспечения чистоты и порядка мест для купания, имеющих статусы официальных пляжей и посещаемых наибольшим количеством жителей Госадмтехнадзор Московской области для проверки созвал межведомственную комиссию. В целях обеспечения чистоты и порядка мест для купания, имеющих статусы официальных пляжей и посещаемых наибольшим количеством жителей Госадмтехнадзор Московской области для проверки созвал межведомственную комиссию. В Дубне инспекторы административно-технического надзора совместно с представителями ГИМС МЧС России, представителями общественности, администрации городского округа Дубна и организации ответственной за содержание пляжей – МАУ «Городские парки» провели выездную проверку готовности городских пляжей. В Дубне инспекторы административно-технического надзора совместно с представителями ГИМС МЧС России, представителями общественности, администрации городского округа Дубна и организации ответственной за содержание пляжей – МАУ «Городские парки» провели выездную проверку готовности городских пляжей. - Официальные пляжи наукограда, а их всего два – в правобережной части города на берегу реки Волги, а в левобережной части города на берегу Иваньковского водохранилища, проверены и запрещены к эксплуатации в связи с выявлением ряда нарушений в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства. На территории пляжей инспекторы констатировали факты ненадлежащего состояния и содержания как территории пляжей, так и расположенных на них объектов.



Так при спуске на пляжную зону реки Волги зафиксировано наличие строительного мусора и грунта, который не убрали после ремонта пешеходной зоны набережной. Требуют ремонта и сами лестничные марши, не осуществлена планировка и благоустройство откосов набережной. Некоторые малые архитектурные формы в виде урн и скамеек не только не отремонтированы, а морально и физически устарели и требуют замены. Наличие металлических арматур, выступающих из грунта и железобетонных элементов, а также бетонные основания элементов малых архитектурных форм выступающих на поверхности земли - явные признаки потенциальной травмоопасности. Вместе с тем небезопасными оказались деревья и зеленые насаждения, сухостойные деревья и ветки, кустарники требуют удаления, обрезки и кронирования. - Официальные пляжи наукограда, а их всего два – в правобережной части города на берегу реки Волги, а в левобережной части города на берегу Иваньковского водохранилища, проверены и запрещены к эксплуатации в связи с выявлением ряда нарушений в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства. На территории пляжей инспекторы констатировали факты ненадлежащего состояния и содержания как территории пляжей, так и расположенных на них объектов.Так при спуске на пляжную зону реки Волги зафиксировано наличие строительного мусора и грунта, который не убрали после ремонта пешеходной зоны набережной. Требуют ремонта и сами лестничные марши, не осуществлена планировка и благоустройство откосов набережной. Некоторые малые архитектурные формы в виде урн и скамеек не только не отремонтированы, а морально и физически устарели и требуют замены. Наличие металлических арматур, выступающих из грунта и железобетонных элементов, а также бетонные основания элементов малых архитектурных форм выступающих на поверхности земли - явные признаки потенциальной травмоопасности. Вместе с тем небезопасными оказались деревья и зеленые насаждения, сухостойные деревья и ветки, кустарники требуют удаления, обрезки и кронирования. Аналогичная ситуация оказалась и на берегу Иваньковского водохранилища, где на территории пляжа сотрудники Госадмтехнадзора Московской области также выявили нарушения и недостатки по чистоте и благоустройству: наличие дикорастущей поросли, кустарников и травостоя. Бетонные основания фундамента грибков, лавочек выступают на поверхности. В целом инфраструктура не готова к пляжному сезону, так как даже хозяйственные постройки частично разрушены и не ограждены, а кровля солнцезащитного навеса вовсе демонтирована,- сообщила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Аналогичная ситуация оказалась и на берегу Иваньковского водохранилища, где на территории пляжа сотрудники Госадмтехнадзора Московской области также выявили нарушения и недостатки по чистоте и благоустройству: наличие дикорастущей поросли, кустарников и травостоя. Бетонные основания фундамента грибков, лавочек выступают на поверхности. В целом инфраструктура не готова к пляжному сезону, так как даже хозяйственные постройки частично разрушены и не ограждены, а кровля солнцезащитного навеса вовсе демонтирована,- сообщила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она отметила, что по результатам проверки Госадмтехнадзором Московской области и ГИМС МЧС России составлен акт о запрете к эксплуатации официальных пляжей городского округа Дубна со сроком до 10 июня текущего года. Несмотря на то, что погодные условия не предрасполагают к открытию пляжного сезона в Дубне, инспекторы на местах в адрес МАУ «Городские парки» выдано уведомление о вызове в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и возбуждения административных дел. Поскольку городские пляжи вне зависимости от времен года являются местом общественного пользования ненадлежащее содержание их территории и объектов не допустимо, безопасность и комфорт для жителей приоритетен всегда и везде,- подытожила Витушева. Она отметила, что по результатам проверки Госадмтехнадзором Московской области и ГИМС МЧС России составлен акт о запрете к эксплуатации официальных пляжей городского округа Дубна со сроком до 10 июня текущего года. Несмотря на то, что погодные условия не предрасполагают к открытию пляжного сезона в Дубне, инспекторы на местах в адрес МАУ «Городские парки» выдано уведомление о вызове в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и возбуждения административных дел. Поскольку городские пляжи вне зависимости от времен года являются местом общественного пользования ненадлежащее содержание их территории и объектов не допустимо, безопасность и комфорт для жителей приоритетен всегда и везде,- подытожила Витушева.



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