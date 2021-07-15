15 июля - день рождение Канала имени Москвы

84 года назад (1937) состоялось торжественное открытие канала Москва — Волга (ныне канал им. Москвы). Это уникальное гидротехническое сооружение, соединив глубоководным путем Москву-реку с Волгой, обеспечило ее ценнейшим природным и транспортным ресурсом. Миллиарды кубических метров воды связывают 12 регионов России (Москва, Московская, Тульская, Тверская, Вологодская, Ярославская, Новгородская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Нижегородская и Ивановская области), 3842 км внутренних водных путей, в том числе 88 км по городу Москве и 484 км – по Московской области. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений.
Канал имени Москвы является уникальным гидротехническим сооружением – единственным в мире по своему инженерному исполнению, размерам и мощностям. Протяженность рукотворного русла составляет 128 км. Трудные условия рельефа и проходящая между Москвой и Волгой значительная возвышенность не позволяли сделать Канал самотечным, а только шлюзованным, с механической подачей воды. Таким образом Канал построен в виде лестницы с гигантскими водяными ступенями, ограниченными шлюзами. Шлюзы пропускают суда при переходе с более низкого уровня на более высокий и наоборот. Для перекачки воды с одной ступени на другую устроены насосные станции, которые поднимают ее на высоту 38 м.
Сложно себе представить, если бы не вода, поступающая по Каналу, Москва столкнулась бы с масштабной экологической и техногенной катастрофой: в начале 1930-х годов Москва-река настолько обмелела, что у Кремля ее можно было перейти вброд.
Поэтому одним из важнейших направлений деятельности ФГБУ «Канал имени Москвы» является водоснабжение и связанное с ним санитарное обводнение рек столичного региона (Москвы, Яузы, Клязьмы и Учи) в целях улучшения их санитарного состояния и сохранения экосистемы.
Канал имени Москвы решает несколько крупных задач:
- водоснабжение города Москвы;
- содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений;
- санитарное обводнение Москвы-реки и ее притоков;
- выработка электроэнергии;
- развитие рекреационно-туристической инфраструктуры.
Сегодня ФГБУ «Канала имени Москвы» при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта занимается комплексной модернизацией и перевооружением гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры. Это позволит безаварийно и бесперебойно выполнять поставленные задачи, – резюмирует Олег Шахмарданов, руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы»