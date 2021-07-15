15 июля - день рождение Канала имени Москвы

Канал имени Москвы является уникальным гидротехническим сооружением – единственным в мире по своему инженерному исполнению, размерам и мощностям. Протяженность рукотворного русла составляет 128 км. Трудные условия рельефа и проходящая между Москвой и Волгой значительная возвышенность не позволяли сделать Канал самотечным, а только шлюзованным, с механической подачей воды. Таким образом Канал построен в виде лестницы с гигантскими водяными ступенями, ограниченными шлюзами. Шлюзы пропускают суда при переходе с более низкого уровня на более высокий и наоборот. Для перекачки воды с одной ступени на другую устроены насосные станции, которые поднимают ее на высоту 38 м.

Сложно себе представить, если бы не вода, поступающая по Каналу, Москва столкнулась бы с масштабной экологической и техногенной катастрофой: в начале 1930-х годов Москва-река настолько обмелела, что у Кремля ее можно было перейти вброд.

Поэтому одним из важнейших направлений деятельности ФГБУ «Канал имени Москвы» является водоснабжение и связанное с ним санитарное обводнение рек столичного региона (Москвы, Яузы, Клязьмы и Учи) в целях улучшения их санитарного состояния и сохранения экосистемы.

Канал имени Москвы решает несколько крупных задач:

водоснабжение города Москвы;

содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений;

санитарное обводнение Москвы-реки и ее притоков;

выработка электроэнергии;

развитие рекреационно-туристической инфраструктуры.