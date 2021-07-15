15 июля налоговые органы Московской области проведут «прямую линию» для организаций по вопросам исчисления транспортного и земельного налогов

Вопросы о порядке налогообложения транспортных средств и земельных участков организаций, в том числе в связи с полученными сообщениями об исчисленных суммах налогов за 2020 год, можно задать по телефону 8(49621)2-02-95.

Время работы прямой линии – с 11 до 13 часов.

Подробности о новом порядке налогообложения имущества организаций можно также узнать на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru.