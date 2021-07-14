Африканская чума свиней

В случае попадания вируса в хозяйство и заражения свиней, погибает до 100% заболевших животных. Единственной мерой борьбы с болезнью является уничтожение всего поголовья. Профилактической вакцинации не существует.

Для недопущения возникновения болезни необходимо:

обеспечить безвыгульное содержание свиней;

исключить контакты своих животных с дикими кабанами;

не допустить скармливание животным не проваренных пищевых отходов из столовых и других мест общественного питания;

не покупать свиней, продукцию свиноводства, корма и кормовые добавки у случайных продавцов без ветеринарных документов.

В случае подозрения на заболевание принадлежащих Вам свиней - информировать государственную ветеринарную службу Московской области .

ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2». Талдомская ветеринарная станция, тел.: 8-496-206-37-11, г.Талдом, ул.Советская, 12.

Участковая ветеринарная лечебница г.Дубна, тел.: 8-496-219-65-05, г.Дубна, Коммунальный проезд, д.5.