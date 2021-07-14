Африканская чума свиней

В настоящее время на территории ряда субъектов Российской Федерации, в том числе, граничащих с Московской областью, зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Существует опасность заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Московской области.
В случае попадания вируса в хозяйство и заражения свиней, погибает до 100% заболевших животных. Единственной мерой борьбы с болезнью является уничтожение всего поголовья. Профилактической вакцинации не существует.
Для недопущения возникновения болезни необходимо:
- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- исключить контакты своих животных с дикими кабанами;
- не допустить скармливание животным не проваренных пищевых отходов из столовых и других мест общественного питания;
- не покупать свиней, продукцию свиноводства, корма и кормовые добавки у случайных продавцов без ветеринарных документов.
В случае подозрения на заболевание принадлежащих Вам свиней - информировать государственную ветеринарную службу Московской области .
ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2». Талдомская ветеринарная станция, тел.: 8-496-206-37-11, г.Талдом, ул.Советская, 12.
Участковая ветеринарная лечебница г.Дубна, тел.: 8-496-219-65-05, г.Дубна, Коммунальный проезд, д.5.