Чтобы человек мог жить на Марсе

В фантастических книгах и фильмах люди каким-то волшебным образом научились преодолевать космическую радиацию и следуют на звездолетах из системы в систему. На Земле нас от этой радиации оберегает геомагнитное поле. А вот там, за пределами атмосферы, все очень сложно. Космические лучи, вспышки на Солнце - разовые дозы могут в сотни раз превышать любые земные аномалии. Собственно, даже на поверхности того самого Марса человека облучает в 50 раз сильнее, чем, скажем, на урановых шахтах.

Нынешние космонавты тоже получают космическое радиационное облучение. Но МКС все же находится в зоне действия магнитного поля Земли, а в открытом космосе радиация в 3-4 раза выше. Эксперты подсчитали, что во время полета на Марс и обратно (это если почти сразу отправиться назад) любой землянин «наберет» около 1000 миллизивертов. Это максимально допустимое количество радиации для космонавта за всю жизнь. Если же не возвращаться, то после долгого полета в открытом космосе человек сможет прожить на самом Марсе не больше пяти лет…

Однако уже совсем скоро все может измениться. Наука, в том числе российская, усиленно работает над решением проблемы. А помочь нам должны земные существа, которых без микроскопа и не разглядишь.

Симуляция красной планеты

Уникальное микробное сообщество мы привезли из сверхглубокого подземного тоннеля Баксанской нейтринной обсерватории на Северном Кавказе, - рассказывает Елена Кравченко, кандидат биологических наук, начальник Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Этот институт уже больше 60 лет работает в подмосковной Дубне. И здесь все это время идут исследования не только для нужд «оборонки», но и по многим другим направлениям. В том числе и по части здравоохранения.

Баксанская нейтринная обсерватория (БНО), о которой идет речь, - уникальный научный центр, который находится в Кабардино-Балкарии. Подземные лаборатории спрятаны под горами Приэльбрусья - тоннели уходят на четыре километра вглубь.

Невероятное место, - продолжает Кравченко. - Там, внизу, есть вулканический очаг, горячий и очень соленый источник, в котором мы нашли удивительное микробное сообщество. То есть, с точки зрения человека там жутко. Темно, очень жарко, душно, испарения. Жить невозможно. А вот это микробное сообщество как-то научилось выживать. Наши сотрудники Михаил Зарубин и Алена Яхненко собрали образцы и привезли к нам в лабораторию, чтобы прочитать их геномы. Кстати, мы с удивлением нашли в этом сообществе около десятка новых родов и видов микробов, которые раньше еще не были описаны наукой.

Зачем читать геномы этих существ?

Эти глубокие подземные условия, где они живут, - самая близкая симуляция условий других планет, например, Марса. Мы предполагаем, что если на красной планете и осталось что-то живое, то оно находится на больших глубинах, где еще есть остаточное тепло. То есть примерно то же самое, что и в тоннеле БНО - подземная жизнь, нет света, нет фотосинтеза. Мы анализируем естественные природные сообщества на Земле и можем представить, что происходит на планетах вроде Марса, где на поверхности жизни нет. А при анализе генома баксанских микробов мы можем понять, как они синтезируют полезные вещества, как утилизируют их.

По словам ученого, любые виды экстремофилов (так называют живые существа, которые способны жить в экстремальных условиях) интересны, прежде всего, для космической отрасли. И неспроста.

Вы что-нибудь слышали про тихоходок? - спрашивает Кравченко, открывая на компьютере несколько картинок. - Есть такие зверюшки на Земле, из серии «все умрут, а я останусь».

Тихоходка внешне похожа на чудище из фильма ужасов про космос. Что-то вроде массивной личинки жука с четырьмя парами лапок, каждая из которых заканчивается когтями. Глаз не видно. Вместо рта - какой-то круглый «пылесос». Правда, для человека тихоходка не опасна - она размером меньше миллиметра. Невооруженным взглядом разглядеть сложно. Живет по всей планете прежде всего во мхах и водорослях. У тихоходок (ученые их еще называют «водяными медведями») есть и дыхательная система, и «кровь». То есть, это одно довольно сложное существо. Но главное, что тихоходки практически бессмертны. В том смысле, что могут выживать в самых невероятных условиях. В случае чего впадают в анабиоз и в таком состоянии сохраняются годами.

Ученые поставили на тихоходках еще один эксперимент. Их доставили на орбиту и «вывели» в открытый космос. Без скафандров, естественно. Тихоходки провели в космосе несколько дней. Они «выкинули» всю лишнюю воду, сжались в комочки, впали в анабиоз. Но когда их вернули на Землю, посадили в питательную среду, все эти тихоходки снова ожили. А в космосе ведь не только нет воздуха, но и радиационное излучение. Какое земное существо еще так сможет?

Над разгадкой живучести водяных мишек сейчас бьются ученые многих стран мира. В Дубне тоже полным ходом идут исследования.