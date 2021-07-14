Дотационные путевки в оздоровительные центры «Долголетие»

г.Адлер ( п.Лазаревское, на базе отеля «Изумруд»),

Республике Крым ( Алушта, п. Солнечногорское, на базе Эко-отеля «Эспаньола) ,

г.Анапа, ( на базе отеля «Иллиада»)

Центр «Долголетие», г.Белгород (микрорайон Новый)

для граждан с гипертонией, сахарным диабетом II- типа, бронхиальной астмой, заболеваниями верхних дыхательных путей и перенесенного заболевания СOVID-19.

В программы включены оздоровительные методики И.П.Неумывакина и А.Н. Стрельниковой.

Также принимаются дети с заболеваниями дыхательных путей и часто болеющие дети, как в сопровождении родителей, так и в детские группы по оздоровлению.

Для детского оздоровления предусмотрена программа «СТОПВИРУС», в рамках которой каждый ребенок дополнительно получает для индивидуального использования в повседневной жизни фитотерапевтическийздр прибор «Здоровый носик», а также индивидуальный портативный очиститель воздуха «АрНаЮНик-Д». Прибор сертифицирован и прошел лабораторные испытания.

Каждому взрослому гостю будет передан для повседневного ношения индивидуальный портативный очиститель воздуха «АрНаЮНик». Прибор сертифицирован и прошел лабораторные испытания.

Полное описание программ, стоимость и длительность в Приложении

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