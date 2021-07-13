Электрокаменки от компании «Теплодар»

Электрокаменки снабжены нагревательными элементами — ТЭНами. Благодаря им, они очень быстро прогревают воздух в помещении и поддерживают на протяжении определенного времени комфортную для человека температуру.

В Торговую фирму «Теплодар» входит группа компаний с собственным конструкторским бюро, разработавшим более 30 моделей отопительных котлов, печей, каминов и создавшим около 100 их модификаций. В этом их основное преимущество перед остальными конкурентами. Высокий спрос у населения имеют электрокаменки — разновидность печей для бани, не требующие закладки фундамента и обустройства дымохода. Эргономичные и простые в использовании, они работают от обычной электросети со стандартным напряжением. Кроме того, эти электропечи довольно компактны, что позволяет даже в обычной городской квартире обустроить настоящую сауну.

Электрокаменки имеют целый ряд уникальных свойств и достоинств. Их можно монтировать у двери, а свободное пространство распределять как угодно. Низкое энергопотребление и безопасность ставят владельцев электропечей в более выгодное положение, чем обладателей устройств, работающих на дровах или газе. Отсутствие огня и дыма соответствует самым строгим требованиям контролирующих организаций. А возможность мгновенного отключения от электросети избавляет от многих проблем. Работой электропечи можно управлять со смартфона и использовать различные режимы для создания в помещении комфортной температуры, легкого пара высокого качества.

Электрические печи для бани и сауны от компании «Теплодар» выпускаются в напольном и настенном исполнении. Устройства для сауны имеют открытую каменку, а для бани — закрытую. В зависимости от модели, корпус может быть изготовлен из чугуна или металла. На дне ниши с камнями расположены ТЭНы.

Компания «Теплодар» предлагает электропечи различной мощности, с настраиваемыми показателями нужной температуры и влажности. При выборе печи можно воспользоваться бесплатной консультацией специалистов. А после покупки — наслаждаться отличным качеством отопительного оборудования. Длительная гарантия на все изделия компании позволит не волноваться в случае обнаружения дефекта. При необходимости всегда можно обратиться в специализированные сервисные центры, расположенные во всех крупных городах РФ.