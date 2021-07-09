+31,9°
Влажность: 49% ↓
Давление: 750,8 мм

Фасад гимназии №11 украсит объект стрит‑арта

Работы уже начались, для этого пригласили московских специалистов (арт группа http://zukclub.com/).

Декор разработан художником - автором изображения Н.Н. Боголюбова (Терминал А), в тесном сотрудничестве с коллективом школы. Это продолжение проекта "Город как предмет искусства".

Эскиз визуально состоит из двух частей. На левой стороне панно изображены предметы, символизирующие ценностные основы школьной жизни. На правой стороне - понятные всем горожанам изображения: портрет Попова А.С. (на улице в честь имени которого располагается здание гимназии) и схема его радиоприемника; «мирный атом» (как символ наукограда); велодорожки и велосипедисты (как символ одного из любимых средств передвижения дубненцев); речная волна (символ великой русской реки).

Спонсорами выступили шефы гимназии - особая экономическая зона "Дубна" и Телесеть в качестве памятного подарка к 65-летию Дубны и 25-летию школы

Доставка цветов в Москву
08.07.2021     414
Любой праздник сопровождается радостью и весельем, а также оригинальными подарками. Торжественное мероприятие, выпускной, день рождения, юбилей встречают и отмечают роскошными...
Предложения от ОЭЗ «Дубна» внесены на Совет директоров градообразующих предприятий
08.07.2021     29
7 июля на очередном заседании Совета директоров градообразующих предприятий Дубны основным стал вопрос развития наукограда. С предложениями от ОЭЗ «Дубна» выступил ее руководитель...
Более 50 выпускников дубненских школ получили золотые медали
09.07.2021     23
Глава Дубны Сергей Куликов вместе с депутатами Мособлдумы Александром Орловым и Мариной Шевченко поздравили выпускников школы №9 и лицея «Дубна», завершивших курс обучения с...
Заседание Совета директоров градообразующих предприятий наукограда в Центре космической связи «Дубна»
09.07.2021     22
Первым пунктом в повестке стала очень важная и злободневная тема –строительство жилья. Создана рабочая группа для координации действий по организации целевого жилищного...
Справка о переносах сроков всероссийской переписи населения 2020 года
09.07.2021     17
Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение...