Госавтоинспекторы напоминают о недопустимости оставления детей в автомобиле в жаркие дни

Почему-то многие родители считают, что за полчаса-час, проведенные ребенком в машине под летним солнцем, ничего страшного с ним не случится. Между тем, статистика утверждает, что количество детских смертей от удушья в припаркованных автомобилях растет с каждым годом.

Родители случайно забывают детей в автокреслах, или же преднамеренно оставляют их в закрытой машине, отлучаясь "на минуточку". При этом они, как правило, не знают о том, что температура тела у детей поднимается в три-пять раз быстрее, чем у взрослого человека.

Проведенное исследование показало, что в машине, припаркованной на солнце при температуре воздуха в 35 градусов, спустя 20 минут температура воздуха достигла 50-и градусов и выше. Спустя 40 минут – перевалила за 65.5 градусов. Слегка приоткрытое окно ни капельки не спасало ситуацию. Детский организм перестает работать уже тогда, когда температура в машине достигает 40 градусов.

Помимо того, что ребенок в машине может перегреться, существует масса других опасностей. В Ульяновске, в прошлом году, девочка, оставленная родителями в машине, высунулась в окно и случайно нажала кнопку стеклоподъемника. Ребенок погиб.

В Свердловской области годовалый ребенок запутался в ремнях безопасности и задохнулся. В Хакассии автомобиль, в котором находились трое детей, скатился в реку, двое детей успели выпрыгнуть, а 6-месячная девочка утонула вместе с машиной. Известен даже случай, когда угонщики украли со стоянки автомобиль, в котором были закрыты двое детей. Спустя 10 часов их просто высадили на трассе.

Увидев, что в припаркованной машине задыхается ребенок, он кричит или уже не подает признаков жизни, вызывайте полицию и скорую помощь. По возможности попытайтесь открыть автомобиль или разбить окно, чтобы достать малыша. Постарайтесь напоить ребенка водой, снимите с него верхнюю одежду, умойте и намочите его.

И помните – даже взрослый человек не может провести в припаркованном на солнце автомобиле больше пяти минут.