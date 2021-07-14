Кешбэк по карте «Мир» для клиентов МосОблЕИРЦ: как вернуть часть коммунального платежа

Что нужно знать, чтобы поучаствовать в акции и вернуть часть коммунального платежа?

1. Что это за акция?

Акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг в Мосэнергосбыт и МосОблЕИРЦ картой «Мир» проходит с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Правила акции можно посмотреть ЗДЕСЬ. Организаторы акции – акционерное общество «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир») при участии АО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ».

2. Кто может стать участником акции?

Участником акции может стать клиент МосОблЕИРЦ, оплачивающий коммунальный счет картой «Мир» через личный кабинет на сайте расчетного центра или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Скачать мобильное приложение можно в App Store или Play Market.

3. Что получает участник акции?

Участник акции получает кешбэк 1% от оплаченной суммы коммунального счета на свою карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности для держателей карт «Мир».

4. В какие сроки происходит возврат денег на карту?

Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5-7 рабочих дней.

5. Как получить кешбэк?

Для получения кешбэка необходимо:

- иметь банковскую карту платежной системы «Мир».

- зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности для держателей карт «Мир»,

- оплатить коммунальные услуги зарегистрированной картой «Мир» через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

6. Если у меня нет карты «Мир», где я могу ее получить?

При отсутствии карты можно обратиться в банк – участник программы лояльности и заказать выпуск карты платежной системы «Мир». Посмотреть перечень банков – участников можно на сайте программы лояльности www.privetmir.ru.

7. У меня есть карта «Мир». Как ее зарегистрировать в программе лояльности для держателей карт «Мир»?

Зарегистрировать карту «Мир» можно двумя способами:

нажать кнопку «Активировать» на странице акции и заполнить необходимые поля, в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ либо в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» на странице оплаты квитанции нажать кнопку «Получить кешбэк МИР» и заполнить необходимые поля.

Опция уже доступна при оплате через личный кабинет на сайте расчетного центра (кнопка «Оплатить») и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» для пользователей андроид. Для пользователей устройств на платформе иос функция будет доступна в обновленной версии приложения в ближайшее время.

8. У меня уже есть карта «Мир», зарегистрированная в программе лояльности для держателей карт «Мир». Что необходимо сделать, чтобы принять участие в акции?

На странице акции вы увидите кнопку «Активировать». После ее нажатия Вам предложат либо пройти регистрацию, либо авторизоваться – в том случае, если Ваша карта «Мир» уже зарегистрирована в программе лояльности для держателей карт «Мир».

9. Как найти страницу акции на главной странице сайта privetmir.ru?

С главной страницы сайта www.privetmir.ru нужно войти в раздел «Акции», далее – выбрать категорию «ЖКХ» и кликнуть на карточку акции Мосэнергосбыт и МосОблЕИРЦ.

10. Когда нужно зарегистрировать карту «Мир»?

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности для держателей карт «Мир» рекомендуется до совершения платежа либо не позднее 23 часов 59 минут (по московскому времени) календарного дня, в течение которого была совершена оплата коммунальных услуг.

11. Что делать, если кешбэк не пришёл или неверно начислен?

Удостоверьтесь, что выполнены все условия акции и что банк, выпустивший Вашу карту «Мир», является участником программы лояльности платёжной системы «Мир». Перечень банков-участников можно посмотреть по ссылке https://privetmir.ru/bank/

Если Вы успешно прошли регистрацию, то размер кешбэка можно проверить в разделе «Мои вознаграждения» в Личном кабинете программы лояльности для держателей карт «Мир» или в мобильном приложении «Привет, Мир!»

12. Куда обращаться, если возникли вопросы по акции и требуется помощь специалиста?

В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в службу поддержки клиентов программы лояльности платёжной системы «Мир» по телефону 8 800 100-54-64, в онлайн-чат на сайте www.privetmir.ru (после авторизации) или написать на почту info@nspk.ru.