Комфортное и современное жилье будет строиться в Подмосковье. Утверждены Стандарты жилой застройки

«Утверждены Стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области - требования к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов. Теперь качество новостроек будет определять свод правил, в которых закреплены особенности внешнего облика, планировки, строительства и благоустройства территории. Это очень важный документ, призванный обеспечить строительство только самого современного жилья в регионе», - рассказал министр Правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Разработчиком Стандартов выступила Мособлархитектура. Документ был представлен архитекторам и застройщикам в рамках Практической конференции «Новое качество жилой застройки в Подмосковье – стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории региона», которая прошла в Центральном доме архитектора 14 июля. Участники обсудили методику Стандартов как эффективный инструмент в работе с городской застройкой: ее обновление в регионе будет основываться на внедрении передовых технологий, современных архитектурных решений, качественных строительных материалов и конструкций.

«Стандарты качества жилой застройки Подмосковья – настоящий прорыв в области архитектуры и градостроительства региона. Мы задаем новую, принципиально высокую планку жилищного строительства в Московской области. Применение Стандартов будет контролироваться сразу на нескольких этапах: на стадии выдачи свидетельства об архитектурно-градостроительном облике, экспертизы проектной документации и выдачи разрешения на строительство», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Какие принципы закреплены в Стандартах для проектов новостроек, в том числе по программам переселения?

Один из основных принципов – качество доступное всем. Теперь в жилых домах станет обязательным проектирование удобных и безопасных подъездов без ступеней, лестниц и пандусов, просторных вестибюлей с колясочными и помещениями для консьержа. В целях безопасности и эстетической привлекательности входные группы будут «прозрачными», с максимальным остеклением и системами видеонаблюдения.

Для того, чтобы все услуги для жителей были в шаговой доступности, первые нежилые этажи будут высокими – не менее 4,2 м. Это позволит разместить магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания.

В новых домах не будет мусоропроводов – источников антисанитарии. Вместо этого в подъездах запланированы специальные помещения или площадки с возможностью сортировки отходов.

Стандарты обеспечат создание гармоничного облика новых жилых кварталов. Новые правила предусматривают обязательное остекление балконов и лоджий, места для размещения кондиционеров, вариативность и качество отделочных материалов. Территория жилых комплексов также будет максимально комфортная для жителей: безбарьерная среда без перепадов высот, качественные спортивные и детские площадки, озеленение, освещение и элементы благоустройства. Приоритет – дворам без машин.

«По сути, новые Стандарты - это систематизированный свод предложений и замечаний, которые поступают от экспертов в рамках рассмотрения проектов жилой застройки на Рабочей группе Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. Мы устанавливаем не только требования к внешнему виду, но и критерии качества используемых материалов», – подчеркнула Александра Кузьмина.

Своим мнением по поводу утверждённых Стандартов поделился народный архитектор РФ, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков: «Не случайно длинное название этого документа специалисты уже сократили и называют его «Стандартом жилищного строительства». Это очень показательный факт, говорящий о необходимости решать вопросы качества жилья только в прямой увязке с формированием комфортной среды и обеспечением населения всеми элементами социальной инфраструктуры и транспортной доступности. Мы часто ностальгируем по прошлому, по существовавшим прежде жёстким правилам и СНИПам, забывая при этом, что жизнь идёт вперёд, градостроительная наука также стремительно развивается, и это данность. А потому самый верный путь – опираясь на опыт, изучать реальность и предлагать новые решения. Что и сделали градостроители Московской области. И это отличный пример профессионализма».

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Организаторами конференция «Новое качество жилой застройки в Подмосковье – стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории региона» выступили Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области и Ассоциация проектировщиков Московской области при поддержке Союза архитекторов России. Видеозапись трансляции доступна на YouTube канале Мособлархитектуры: https://www.youtube.com/watch?v=WP-mF3lNnS8

Стандарты жилой застройки, Примеры отделки жилых помещений в многоквартирных домах на территории Московской области, Примеры оформления мастер-плана, Каталог архитектурных решений объектов капитального строительства для применения на территории Московской области и другие методические документы опубликованы на сайте Мособлархитектуры по ссылке: https://mosoblarh.mosreg.ru/deyatelnost/arhitekturnaya-komissiya