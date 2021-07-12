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На портале госуслуги запущен сервис «Помощь при инвалидности онлайн»

Теперь можно оформить онлайн парковку, подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы или обжаловать ее заключение.

 Можно внести изменения в программу реабилитации, получить справку об инвалидности, ее дубликат, копии акта и протокола экспертизы.

До конца 2021 года сервис будет расширен функционалом «Электронной регистратуры». Гражданин сможет самостоятельно выбирать время прохождения медико-социальной экспертизы. На текущий момент после обращения с заявителем связываются сотрудники бюро МСЭ для уточнения удобного времени прохождения медико-социальной экспертизы.

 
 
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