На портале госуслуги запущен сервис «Помощь при инвалидности онлайн»

Можно внести изменения в программу реабилитации, получить справку об инвалидности, ее дубликат, копии акта и протокола экспертизы.

До конца 2021 года сервис будет расширен функционалом «Электронной регистратуры». Гражданин сможет самостоятельно выбирать время прохождения медико-социальной экспертизы. На текущий момент после обращения с заявителем связываются сотрудники бюро МСЭ для уточнения удобного времени прохождения медико-социальной экспертизы.