На участке борщевик? Плати штраф

Муниципальный земельный контроль продолжает работу по выявлению очагов борщевика Сосновского и побуждению правообладателей к борьбе с ним. После выявления очагов борщевика земельным контролем перед административными комиссиями округов Подмосковья стоит задача донести информацию о способах борьбы с сорняком до правообладателей проблемных участков и побудить их выполнять обязанности по содержанию земли, в том числе, путём начисления штрафов», - отметил заместитель Председателя Правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Наталья Адигамова рассказала, что наибольшие суммы штрафов за непроведение мер по борьбе с борщевиком получили правообладатели земель в городском округе Клин, где начислены штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей, в Истре, где начисленные штрафы превысили 3,2 млн рублей, в Талдоме и Солнечногорске - штрафы составили по 2 млн рублей в каждом округе , а в Шатуре административная комиссия округа начислила штрафы на сумму свыше 1,1 млн рублей.