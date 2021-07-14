Направить заявление о регистрации индивидуального предпринимателя теперь можно через приложение

Федеральная налоговая служба в целях совершенствования качества предоставления услуг по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей с октября 2020 года ФНС России был введен в эксплуатацию сервис, позволяющий направлять в регистрирующие органы заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя из мобильного приложения Личный кабинет индивидуального предпринимателя для платформ iOs и Android (https://service.nalog.ru/gosreg/promo-app21001.html). Данный сервис предназначен для граждан РФ, достигших возраста 18 лет, в отношении которых за последние 3 года не возбуждались процедуры банкротства.

После установки пользователем мобильного приложения предусматривается возможность подготовки документов для регистрации ИП в упрощенном виде с возможностью выбора режима налогообложения. Пользователь не осуществляет ввод персональных данных для формирования заявления. Первоначальный сбор данных производится на основании процедуры распознавания соответствующих полей паспорта гражданина Российской Федерации при его фотографировании в мобильном приложении.

Формирования полного комплекта документов по государственной регистрации индивидуального предпринимателя необходимо завершить путем включения копии паспорта заявителя в электронный архив с помощью функции ретро-сканирования документов с использованием системы штрихкодирования.