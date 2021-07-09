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О первой цифровой всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате.

В связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен на октябрь 2021 года. В этих условиях особые надежды Росстат возлагает на новый — цифровой — способ сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жители России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика.

Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут  применяться как резервный способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.

Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернет-переписи: более полный охват переписью труднодоступных  групп населения и повышение качества данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов учета населения объясняется тем, что перепись населения должна проходить в удобном формате для всех жителей России.

Данные переписи — единственный максимально полный и достоверный источник информации о численности, национальном составе и владении языками, уровне образования и состоянии в браке, составе домохозяйств и источниках средств к существованию населения страны.

Полученные данные переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.

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