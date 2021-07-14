О расчетах за услуги по вывозу мусора для жителей частных домов городского округа Дубна

Плата за услугу «Обращение с ТКО» для жителей частных домов рассчитывается исходя из:

- нормативов накопления ТКО для индивидуальных жилых строений, утвержденных Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 20.12.2019 № 735-РВ и от 18.09.2020 № 337-РВ,

- тарифов, установленных для региональных операторов,

- площади жилых помещений.

При расчете платы может применяться понижающий коэффициент 0.8 - скидка 20% предусмотрена за раздельный сбор отходов.

Размер платы за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» формируется на основании данных о площади жилых строений, предоставленных ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

По вопросам корректировки данных по площади дома и качеству услуг по вывозу и утилизации мусора необходимо обращаться напрямую в ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» по телефону +7 (499) 322-47-23 (доб. 523) или по адресу: г. Дубна, ул. Правды, д.33, офис 2.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра. Кроме того, оплата принимается в отделениях и терминалах банков ВТБ, МКБ, Сбер и в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Проконсультироваться по вопросам расчетов за вывоз мусора можно в клиентском офисе МосОблЕИРЦ по адресу: г. Дубна, ул. Понтекорво, д.8.

Получить справочную информацию можно по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ 8 496 245 15 99 и 8 499 444 01 00 ежедневно с 8.00 до 22.00.