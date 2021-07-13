+34,7°
Влажность: 27%
Давление: 750,1 мм

Обеспечение безопасности на водоемах городского округа Дубна

Вода всегда была местом притяжения для человека. Охладиться или выловить рыбу – приятный летний досуг. Озеро и река кажутся нам привлекательным местом для отдыха. Но вот безопасен ли отдых на воде?!

В пятницу, 9 июля, спасатели пожарно-спасательной части № 215 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование водоемов в городском округе и напомнили отдыхающим о правилах безопасности на воде:

1.Выбирайте для купания неглубокие места с пологим дном,

2.Не прыгайте в воду в незнакомых местах,

3.Не плавайте у обрывистых берегов,

4.Не входите в воду сразу после еды,

5.Во время купания не делайте лишних движений и не переутомляйте себя,

6.Не отплывайте далеко от берега, остерегайтесь водоворотов,

7.Не подплывайте проходящим катерам, лодкам или гидроциклам,

8.Не взбирайтесь на технические предупредительные знаки, не купайтесь в вечернее время после захода солнца.

И еще раз: помните, безопасно купаться только на проверенных и официально открытых пляжах.

Берегите детей и соблюдайте меры безопасности на воде!

В июле во время рейдов будут проверять детские кресла
12.07.2021     9
Госавтоинспекция опубликовала график профилактических мероприятий на территории города в июле
Повестка дня заседаний постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 15 июля 2021 года
12.07.2021     9
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, каб. 117 зал заседаний Совета депутатов городского округа Дубна
Более 500 объектов незавершенного и самовольного строительства ликвидировано за полгода в Подмосковье
13.07.2021     3
«За первое полугодие 2021 годаМособлархитектуресовместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления...
«Волга от истока до устья – с высоты птичьего полета»
13.07.2021     22
К 65-летию Дубны компания "Телесеть" представляет жителям и гостям города уникальный проект, посвященный Волге.
И снова победы!
07.07.2021     801
100 баллов на едином государственном экзамене по истории и информатике заработали дубненские выпускники.  