Обеспечение безопасности на водоемах городского округа Дубна

В пятницу, 9 июля, спасатели пожарно-спасательной части № 215 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование водоемов в городском округе и напомнили отдыхающим о правилах безопасности на воде:

1.Выбирайте для купания неглубокие места с пологим дном,

2.Не прыгайте в воду в незнакомых местах,

3.Не плавайте у обрывистых берегов,

4.Не входите в воду сразу после еды,

5.Во время купания не делайте лишних движений и не переутомляйте себя,

6.Не отплывайте далеко от берега, остерегайтесь водоворотов,

7.Не подплывайте проходящим катерам, лодкам или гидроциклам,

8.Не взбирайтесь на технические предупредительные знаки, не купайтесь в вечернее время после захода солнца.

И еще раз: помните, безопасно купаться только на проверенных и официально открытых пляжах.

Берегите детей и соблюдайте меры безопасности на воде!