Обеспечение безопасности на водоемах городского округа Дубна

Вода всегда была местом притяжения для человека. Охладиться или выловить рыбу – приятный летний досуг. Озеро и река кажутся нам привлекательным местом для отдыха. Но вот безопасен ли отдых на воде?!
В пятницу, 9 июля, спасатели пожарно-спасательной части № 215 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование водоемов в городском округе и напомнили отдыхающим о правилах безопасности на воде:
1.Выбирайте для купания неглубокие места с пологим дном,
2.Не прыгайте в воду в незнакомых местах,
3.Не плавайте у обрывистых берегов,
4.Не входите в воду сразу после еды,
5.Во время купания не делайте лишних движений и не переутомляйте себя,
6.Не отплывайте далеко от берега, остерегайтесь водоворотов,
7.Не подплывайте проходящим катерам, лодкам или гидроциклам,
8.Не взбирайтесь на технические предупредительные знаки, не купайтесь в вечернее время после захода солнца.
И еще раз: помните, безопасно купаться только на проверенных и официально открытых пляжах.
Берегите детей и соблюдайте меры безопасности на воде!