+34,7°
Влажность: 27%
Давление: 750,1 мм

Общественная палата городского округа Дубна приглашает жителей стать наблюдателями на предстоящих с 17 по 19 сентября 2021 года выборах

Уважаемые жители Дубны!

Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

В Дубне, кроме выборов в Государственную Думу и Московскую областную Думу, жители будут выбирать  депутата Совета депутатов городского округа.

Парламентские выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

По решению ЦИК России парламентские выборы (федеральные и региональные) пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Общественная палата г.о. Дубна приглашает неравнодушных жителей стать наблюдателями на выборах от палаты.

Записаться в наблюдатели, задать вопросы и получить на них ответы можно по электронной почте:

op-dubna@mail.ru

Встреча с жителями 15.07.2021 в 17:30 по вопросу социальной газификации
09.07.2021     18
Уважаемые собственники индивидуальных домовладений! Приглашаем Вас принять участие в совещании с Главой городского...
Повестка дня заседаний постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 15 июля 2021 года
12.07.2021     9
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, каб. 117 зал заседаний Совета депутатов городского округа Дубна
График приема жителей города Дубны депутатами Совета депутатов 13 июля 2021 года
12.07.2021     3
прием проводится с 18.00 до 19.00
Справка о переносах сроков всероссийской переписи населения 2020 года
09.07.2021     24
Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года в...
Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство частного дома и приобретение земельного участка
12.07.2021     6
Правительство РФ расширило условия программы «Семейная ипотека».