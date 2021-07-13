Общественная палата городского округа Дубна приглашает жителей стать наблюдателями на предстоящих с 17 по 19 сентября 2021 года выборах

Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

В Дубне, кроме выборов в Государственную Думу и Московскую областную Думу, жители будут выбирать депутата Совета депутатов городского округа.

Парламентские выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

По решению ЦИК России парламентские выборы (федеральные и региональные) пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Общественная палата г.о. Дубна приглашает неравнодушных жителей стать наблюдателями на выборах от палаты.

Записаться в наблюдатели, задать вопросы и получить на них ответы можно по электронной почте:

op-dubna@mail.ru