Объявлен конкурсный отбор заявок МСП на предоставление субсидии

Информируем Вас о том, что Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области проводит конкурсный отбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий по мероприятиям:

- частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе в целях повышения производительности труда (субсидируются до 50% затрат на приобретение оборудования, финансовая поддержка до 10 млн руб.);

- частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, закупаемого в том числе в целях повышения производительности труда (субсидируются до 70% затрат на приобретение оборудования, финансовая поддержка до 5 млн руб.).

Совокупный объем финансовой поддержки на этом этапе составит 400 млн рублей.

Заявки на конкурс принимаются с 9:00 01.07.2021 до 16:45 30.07.2021.

Подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг, официальный сайт https://uslugi.mosreg.ru

По дополнительным вопросам можно бесплатно проконсультироваться в муниципальных Центрах оказания услуг «Мой бизнес» https://invest.mosreg.ru/business_creation/our_offices/adresa-ofisov и через Единый колл-центр для предпринимателей Московской области: тел. 0150, e-mail: 0150@mosreg.ru.

С механизмом подачи заявления можно ознакомиться, посмотрев специальный вебинар. Более подробная информация по этому вопросу размещена по ссылке http://naukograd-dubna.ru/article/kak-podat-zayavlenie-na-predostavlenie-finansovoj-podderzhki-subsidij-sub-ektam-msp-iz-byudzheta-moskovskoj-oblasti-275415.