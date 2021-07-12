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Обзор основных преимуществ аутстаффинга

Аутстаффинг сотрудников - востребованная кадровая услуга по причине множества плюсов, которые получает фирма-заказчик. Приведем самые главные преимущества, которые получает компания от внедрения аутстаффинга персонала.

Все больше предпринимателей используют услуги субподрядного кадрового менеджмента. С их помощью достигается оптимизация штатного расписания, сокращение расходов и увеличение доходов компании. В числе наиболее эффективных управленческих технологий – аутстаффинг - outstaffing-sovetnik.ru/autstaffing.

Данный сервис представляет собой процесс изменения официальных трудовых отношений между организацией и ее работниками при сохранении фактических. Достигается это очень просто:

  1. Сотрудники увольняются из штата фирмы.
  2. Кадры оформляются на юридическое лицо агентства.
  3. На основании договора аутстаффинга персонал привлекается на предприятие для временной занятости.

Результатом такой кадровой оптимизации становится целый букет экономических выгод. И мы рассмотрим наиболее значимые из них.

Какие выгоды приносит внештатный менеджмент персонала

Основные преимущества аутстаффинга:

  • Сокращается численность официально трудоустроенных на предприятии работников.
  • В бизнес-процессы компании вовлечены привычные (опытные, обученные) кадры.
  • Оптимизируются расходы на персонал – большая их часть распределяется из постоянных в статьи переменных.
  • Упрощается делопроизводство и выявляются резервы для сокращения административных отделов (HR, бухгалтерии).
  • Ресурсы организации освобождаются от ведения непрофильного бизнес-процесса и могут быть задействованы в решении приоритетных задач.
  • Снижаются риски проверок и штрафов со стороны федеральных служб за нелегальное содержание работников.
  • Повышается инвестиционная привлекательность компании и совершенствуется ее бизнес-модель.

При аутстаффинге фактическим обеспечителем персонала является организация. Заказчик регулярно перечисляет деньги подрядчику в соответствии с условиями контракта. Аутстаффер распределяет полученные средства, выплачивая ЗП сотрудникам, осуществляя все необходимые отчисления и взимая оплату за свои (кадровые) услуги.

В этом плане предприятие мало чего добивается, если говорить именно о сокращении расходов на содержание работников. Однако оптимизация штатного расписания обеспечивает перераспределение постоянных издержек в статьи переменных затрат. Это улучшает состояние бухгалтерского баланса (сокращает пассивы) и делает компанию более привлекательным объектом для инвесторов, кредиторов.

Важное преимущество заключается и в налоговой оптимизации. Чтобы удерживаться в желаемой категории и применять УСН, нужно выполнять ряд требований. Одно из них – среднегодовая численность штатных сотрудников не более 150 человек. Аутстаффинг позволяет легально уменьшить формальный кадровый состав предприятия.

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