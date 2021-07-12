Обзор основных преимуществ аутстаффинга

Аутстаффинг сотрудников - востребованная кадровая услуга по причине множества плюсов, которые получает фирма-заказчик. Приведем самые главные преимущества, которые получает компания от внедрения аутстаффинга персонала.
Все больше предпринимателей используют услуги субподрядного кадрового менеджмента. С их помощью достигается оптимизация штатного расписания, сокращение расходов и увеличение доходов компании. В числе наиболее эффективных управленческих технологий – аутстаффинг - outstaffing-sovetnik.ru/autstaffing.
Данный сервис представляет собой процесс изменения официальных трудовых отношений между организацией и ее работниками при сохранении фактических. Достигается это очень просто:
- Сотрудники увольняются из штата фирмы.
- Кадры оформляются на юридическое лицо агентства.
- На основании договора аутстаффинга персонал привлекается на предприятие для временной занятости.
Результатом такой кадровой оптимизации становится целый букет экономических выгод. И мы рассмотрим наиболее значимые из них.
Какие выгоды приносит внештатный менеджмент персонала
Основные преимущества аутстаффинга:
- Сокращается численность официально трудоустроенных на предприятии работников.
- В бизнес-процессы компании вовлечены привычные (опытные, обученные) кадры.
- Оптимизируются расходы на персонал – большая их часть распределяется из постоянных в статьи переменных.
- Упрощается делопроизводство и выявляются резервы для сокращения административных отделов (HR, бухгалтерии).
- Ресурсы организации освобождаются от ведения непрофильного бизнес-процесса и могут быть задействованы в решении приоритетных задач.
- Снижаются риски проверок и штрафов со стороны федеральных служб за нелегальное содержание работников.
- Повышается инвестиционная привлекательность компании и совершенствуется ее бизнес-модель.
При аутстаффинге фактическим обеспечителем персонала является организация. Заказчик регулярно перечисляет деньги подрядчику в соответствии с условиями контракта. Аутстаффер распределяет полученные средства, выплачивая ЗП сотрудникам, осуществляя все необходимые отчисления и взимая оплату за свои (кадровые) услуги.
В этом плане предприятие мало чего добивается, если говорить именно о сокращении расходов на содержание работников. Однако оптимизация штатного расписания обеспечивает перераспределение постоянных издержек в статьи переменных затрат. Это улучшает состояние бухгалтерского баланса (сокращает пассивы) и делает компанию более привлекательным объектом для инвесторов, кредиторов.
Важное преимущество заключается и в налоговой оптимизации. Чтобы удерживаться в желаемой категории и применять УСН, нужно выполнять ряд требований. Одно из них – среднегодовая численность штатных сотрудников не более 150 человек. Аутстаффинг позволяет легально уменьшить формальный кадровый состав предприятия.