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Оперативно‑профилактическое мероприятие «Пешеход»

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, связанных с наездом на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов с 5 по 11 июля проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». К административной ответственности привлечено 34 пешехода по ст. 12.29 ч.1 КРФ об АП, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте. За 2021 привлечено более 900 пешеходов.

Уважаемые участники дорожного движения, безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:

• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

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