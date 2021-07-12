Оперативно‑профилактическое мероприятие «Тахограф»

Основные виды ДТП с участием водителей грузового и пассажирского транспорта – это наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, нередко такие дорожно-транспортные происшествия связаны с тем, что нарушен режим труда и отдыха водителя. Уставший, утомлённый водитель, естественно, может не заметить вовремя пешехода на дороге, не в состоянии чётко контролировать обстановку на проезжей части. К сожалению, известны случаи, когда ДТП происходит по вине уснувшего за рулём водителя.

Поэтому одна из задач операции «Тахограф» - не допустить переработок, усталости водителя за рулём, тем самым повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.

Наиболее распространённое нарушение – отсутствие тахографа на транспортном средстве.

Тахограф – это прибор, контролирующий движение автобуса в пути и предназначен для регистрации и сохранения важных показателей, таких, как скорость, маршрут, соблюдение ПДД, режим труда и отдыха. Он фиксирует, к примеру, превышение скорости и чрезмерную усталость водителя. Кроме того, показания тахографа позволяют установить виновность или невиновность водителя в дорожно-транспортном происшествии.

Напомним, что тахографами должны быть оснащены грузовики массой более 3,5 тонн, а также грузовики, перевозящие опасные грузы и автобусы. При этом за отсутствие прибора предусмотрены серьезные штрафы - от 3 до 5 тысяч для физических лиц и от 25 до 50 тысяч для компаний-перевозчиков.