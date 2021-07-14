Остановим эпидемию вместе!

Каждому из нас достаточно просто сделать свой выбор - сделать прививку! Каждый может получить её быстро и совершенно бесплатно.

Друзья! Остановите эпидемию, сделайте прививку от Ковид-19. Берегите себя и тех кто вам очень-очень дорог!

Массовая вакцинация от коронавируса будет организована в гимназии №11 в эту субботу, 17 июля, с 10.00 до 14.00. Для вас будут работать 20 бригад медиков. Приглашаем всех желающих!

* При себе иметь обязательно паспорт, СНИЛС и полис ОМС.