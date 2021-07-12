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Открыть счет на оффшор

Если вас интересует вопрос, где открыть счет на оффшор, полезно будет знать, что в связи с законодательной трансформацией, многие европейские банки больше не работают со счетами оффшорных фирм и массово закрывают их. Те банковские учреждения, которые все еще предоставляют такую возможность, крайне избирательны.

Это связано с ужесточением регуляторных требований по KYC и AML, а также введением европейскими регуляторами требований о сабстенсе. Больше информации по ссылке.

Банки в Европы, Азии стали отказывать в обслуживании «оффшорных» клиентов. И хотя открыть счет на оффшор в Азии все еще возможно, нужно тщательно подойти к выбору страны и банка для открытия счета на оффшор.

Где открыть банковский счет на оффшор в Европе?

Планируя открыть счет на безналоговую компанию в Европе, следует учесть, что на сегодня это довольно сложная, а в некоторых случаях невыполнимая задача. Особенно это касается фирм, инкорпорированных в юрисдикциях, подпадающих под санкционный режим. 

При открытии счета в банке Швейцарии, Лихтенштейна и Люксембурга потребуется внести значительный первоначальный депозит. Если рассматривать банки таких постсоветские стран, как, например, Казахстан, то «оффшорные» клиенты все еще могут открыть счет в банке Казахстана, но за услуги может взиматься достаточно высокая плата. 

Доступными вариантами для тех, кого интересует открытие счета на оффшорную компанию в Европе, являются платежные системы. Основными преимуществами открытия счета на оффшор в платежной системе являются быстрая процедура, меньший риск отказа в открытии счета, быстрые денежные переводы и гибкие условия сотрудничества. 

Открытие счета на оффшор в Азии

Как упоминалось выше, азиатские банки, например, в Китае, Сингапуре, Гонконге и Малайзии, все еще предоставляют возможности открыть счет на оффшор, но для этого необходимо соответствовать строгим законодательным требованиям и пройти строгую проверку KYC и AML/CTF. Гонконг и Сингапур считаются наиболее доступными вариантами. Если вы хотите открыть счет на оффшорную компанию в Гонконге или Сингапуре, прежде стоит проконсультироваться с профильными экспертами.

Если вы планируете открыть нерезидентный счет в странах Европы, Азии, Африки или Америки, то, обратившись в компанию YB Case, вы получите профессиональную консультацию по открытию счета на компанию за рубежом. Чтобы подробнее узнать о возможностях для открытия счета на оффшор в 2021 году или регистрации компании, вы можете оставить запрос на сайте YB Case.

Авторы: 
YB Case
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