«Откупиться» = преступить закон

Ежегодно к уголовной ответственности привлекаются водители, которые, рискуя своей свободой, осознанно идут на преступление, пытаясь «откупиться» от штрафа, за которое предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы. В соответствии с действующим законодательством, дача взятки должностному лицу является преступлением уголовной направленности, и в соответствии со ст. 291 УК РФ за такое преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Как показывает практика, использование средств аудио и видеозаписи стимулирует к более корректному поведению, как участников дорожного движения, так и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие фактам коррупции.

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