ПАО «Тензор»: собрание в цехе

Подобные встречи трудового коллектива проводятся в цехах и отделах приборного завода на регулярной основе. Это дает возможность выслушать каждого работника с его замечаниями и просьбами, дать ответы на злободневные вопросы, рассказать о текущей ситуации и плановых заданиях.

На собрании прозвучали предложения о повышении тарифной сетки, обсуждались возможности получение новой спецодежды и инструментов. Поднимались и другие актуальные темы. Например, необходимость формирования иммунитета от коронавирусной инфекции. Мероприятия по вакцинопрофилактике организуются прямо на предприятии: мобильная бригада врачей приезжает по коллективной заявке, чтобы делать прививки от COVID-19, а ранее таким же образом осуществлялась ИФА-диагностика.

Участники встречи единодушно отметили, что сплоченность и социально-психологический климат в коллективе создается благодаря Антону Дидыку. «Самый лучший начальник!» – такие отзывы подчиненных говорят о многом. Антон Петрович пришел на приборный завод мастером 1999 году, восьмой год возглавляет механообрабатывающее производство – старейшее подразделение ПАО «Тензор». В прошлом году ему вручена корпоративная награда – «Золотой знак отличия в труде».

– Общие собрания дают основу для понимания слабых мест и принятия правильных решений, чтобы достигать нужного результата. Мотивация сотрудников – это, на мой взгляд, главная задача руководителя, – сказал Антон Дидык.

Антон Петрович отметил, что на приборном заводе «Тензор» и особенно в его подразделении остро стоит проблема омоложения кадров. Сегодня найти молодого специалиста рабочих профессий, квалифицированного слесаря или станочника крайне сложно. Это одна из основных задач, которые требуют самого пристально внимания.

Михаил Подлесный