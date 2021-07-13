Первая компания из Италии может стать резидентом ОЭЗ «Дубна»

Итальянская фирма Adr S.p.a. заинтересована в расширении своего бизнеса в России и в настоящее время ищет площадку для локализации высокотехнологичного производства. Компания выпускает оси для различных транспортных средств с 1954 года. В ее ассортименте большой выбор продукции - фиксированные, управляемые и специальные оси, механические, гидравлические и пневматические подвески, различные аксессуары к ним. Успех Adr S.p.a. на мировом рынке в первую очередь объясняется использованием передовых технологий, испытанием материалов, высочайшим качеством и надежностью итальянской продукции, и прежде всего профессиональным вкладом специалистов.

Дубна в качестве площадки для организации производства была рекомендована итальянской компании министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области. С этой целью ОЭЗ посетил руководитель направления продаж компании A.D.R. S.p.A. Рензо Карло Негрисоло. В поездке его сопровождал заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» Дмитрий Хорохонов.

На встрече с руководством ОЭЗ в Конгресс-центре Рензо Карло Негрисоло подробно рассказал о компании и выпускаемой продукции. Adr S.p.a. располагает 9 производственными предприятиями, общая площадь которых составляет 190 000 кв. метров. Штат компании насчитывает порядка 1200 специалистов. Штаб-квартира Adr S.p.a. находится в Италии (область Ломбардия). Только по итогам прошлого года оборот группы ADR превысил 230 млн. долл. США (более 16 млрд руб.). Прирост за год составил 10%. За 10 лет оборот компании вырос вдвое. За период 2010 - 2020 гг. группа ADR инвестировала в развитие производства свыше 115 млн. долл. США.

Adr S.p.a. управляет производственными мощностями, расположенными в Италии, Франции, Польше, Китае, Бразилии, Канаде, Австралии и Индии. В Московской области компания планирует построить завод по производству осей для сельскохозяйственной техники. Планируемый объем инвестиций в проект за 5 лет – более 1 млрд рублей. Число необходимых для автоматизированного производства рабочих мест пока уточняется.

В ходе визита генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, его заместитель по инвестициям и инновациям Сергей Писарев и директор Департамента по привлечению и взаимодействию с инвесторами Денис Иванов рассказали об основных преимуществах подмосковной ОЭЗ. Презентация территории включала меры федеральной и региональной поддержки действующих инвесторов, высокую готовность инженерной и транспортной инфраструктуры. Отдельно обсуждались детали бизнес-плана и то, какая помощь оказывается Управляющей компанией ОЭЗ в его подготовке.

Антон Афанасьев отметил, что ОЭЗ «Дубна» активно привлекает на свою территорию как российских, так и зарубежных инвесторов. Сегодня в предприятия резидентов инвестируют Беларусь, Бельгия, Германия, Швейцария, Индия, Южная Корея, Китай и Япония. Adr S.p.a., сказал глава ОЭЗ, может расширить список зарубежных стран, став первой компанией из Италии.

В завершение визита гости побывали на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна», где им показали участок, на котором могло бы разместиться будущее предприятие.