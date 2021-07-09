План развития ОЭЗ

Предполагается, что через 10 лет резидентов здесь станет более 200, число рабочих мест достигнет 10 тысяч, объем инвестиций в проекты составит 120 млрд руб., что в 6 раз больше затрат государства на создание самой ОЭЗ.

Особая экономическая зона «Дубна» ежегодно подтверждает лидерство по инвестиционной привлекательности среди российских технико-внедренческих зон, на самых высоких позициях отмечается в международном рейтинге ОЭЗ. Сегодня здесь реализуют свои проекты 170 резидентов, построен 21 современный завод, на предприятиях работают около 5000 человек. Инвестиции резидентов в проекты составили около 35 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 8 млрд руб., что наглядно отражает положительную динамику развития подмосковной особой экономической зоны.

Эти и другие цифры и факты дня сегодняшнего отражены в перспективном плане развития, представленном на Наблюдательном совете ОЭЗ «Дубна» заместителем генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергеем Писаревым. Так как посвящен он был перспективам развития территории до 2030 года, больше внимания уделялось основным этапам реализации проекта на ближайшие 3 года и десятилетие – строительству инфраструктурных объектов, кластерной политике, подготовке кадров для компаний, строительству жилья для резидентов, новым видам услуг для инвесторов, другим.

Одной из основных задач развития ОЭЗ станет завершение строительства инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры 4-й очереди – присоединенной в 2020 году к ОЭЗ «Дубна» территории в 62 га, ее дальнейшее освоение за счет строительства собственных объектов резидентов. Прогнозируется, что до 2030 года на территории ОЭЗ дополнительно будет построено еще 50 новых научно-производственных комплексов. Также продолжится обустройство зон таможенного контроля.

В перспективном плане развития определены целевые направления деятельности, осуществляемые резидентами. Наиболее значимыми из них представляются медицинская техника и технологии, фармацевтика, инжиниринг и авиационные технологии, интеллектуальные системы безопасности (в т.ч. система «Умный город»), композитные материалы. Приоритеты также будут отданы развитию информационных и ядерно-физических технологий, включая нанотехнологии и технологии, связанные с применением физических методов в медицине.

В рамках решения задачи по привлечению специалистов с учетом потребностей резидентов продолжится сотрудничество с базовым для ОЭЗ университетом «Дубна». Особое внимание будет уделено подготовке специалистов в области IT, цифровизации экономики, управления научными проектами, инженерно-физического направления. На базе вуза создан Аналитический центр «Образование и карьера», который взаимодействует более чем с 40 инвесторами ОЭЗ, с 29 компаниями заключены договора о целевой подготовке студентов. Студенты проходят практику, стажировку, пишут курсовые и дипломные работы, трудоустраиваются в компании-резиденты. На сайте ОЭЗ функционирует раздел, где размещены сведения о вакансиях резидентов.

В перспективе еще более активно будет развиваться сотрудничество Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и резидентов с Объединенным институтом ядерных исследований, в том числе в области науки, техники, технологий, а также реализации совместных проектов. В апреле этого года, который в России объявлен Годом науки и технологий, с ОИЯИ заключено соглашение о взаимодействии.

Отдельной строкой перспективного плана выделяется развитие муниципального жилищного строительства в интересах резидентов ОЭЗ. Ежегодный прирост рабочих мест требует и увеличения жилья для временного проживания и более масштабного жилищного строительства на прилегающей территории. Муниципальный жилой фонд для временного проживания привлекаемых иногородних специалистов резидентов ОЭЗ «Дубна» включает всего 100 квартир. Рассматривается механизм организации целевого жилищного строительства для специалистов компаний-резидентов, которые имеют право без конкурса получать земельные участки на прилегающей территории.

В ОЭЗ «Дубна» продолжит совершенствоваться система услуг высокого уровня, необходимых для ведения инвестиционной деятельности резидентов: взаимодействие с банками, фондами развития, развитие системы оказания технологических услуг. Прорабатываются дополнительные меры поддержки компаний.

На данный момент в создание ОЭЗ инвестировано из бюджета 18,5 млрд руб., всего запланировано порядка 20 млрд руб. Частные инвестиции уже превысили эту цифру почти в два раза — в реализацию проектов резидентами вложено 35 млрд руб. К 2030 году инвестиции резидентов составят более 120 млрд руб., ежегодная выручка от продажи товаров и услуг должна превысить 90 млрд руб., а число созданных рабочих мест достигнет 10 тысяч. Все эти цифры еще раз подтверждают эффективность ОЭЗ с точки зрения вложения бюджетных средств.

По результатам оценки перспективного плана члены Наблюдательного совета приняли единогласное решение о его поддержке. Несмотря на то, что планы достаточно амбициозные, они вполне реальны, и у руководства Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» есть уверенность, что многие показатели эффективности зоны удастся выполнить досрочно.