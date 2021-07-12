Повестка дня заседаний постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 15 июля 2021 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, каб. 117
зал заседаний Совета депутатов городского округа Дубна
14.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам
(председатель – Викулин Ярослав Николаевич)
1. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»
Докладчик – Куликов Сергей Александрович
2. О присвоении Почетного звания «Почетный гражданин города Дубны Московской области»
Докладчик – Куликов Сергей Александрович
3. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Дубна
Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич
4. О награждении Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна
Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич
15.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам (председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. Об исполнении бюджета города Дубны за 2020 год
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дубна от 24.12.2020 г. № РС6-21(26)-148/47 «О бюджете города Дубны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна