Повестка дня заседаний постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 15 июля 2021 года

14.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам

(председатель – Викулин Ярослав Николаевич)

1. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»

Докладчик – Куликов Сергей Александрович

2. О присвоении Почетного звания «Почетный гражданин города Дубны Московской области»

Докладчик – Куликов Сергей Александрович

3. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Дубна

Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич

4. О награждении Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна

Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич

15.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам (председатель – Углов Евгений Дмитриевич)

1. Об исполнении бюджета города Дубны за 2020 год

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дубна от 24.12.2020 г. № РС6-21(26)-148/47 «О бюджете города Дубны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна