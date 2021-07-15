Приглашаем налогоплательщиков принять участие в вебинаре

УФНС России по Московской области приглашает организации и индивидуальных предпринимателей 16 июля 2021 года принять участие в онлайн-конференции по теме «Об основных изменениях в порядке исчисления имущественных налогов юридических лиц», которая проводитсяна базе информационной площадки открытого диалога «РСН – Infоrmation».
На вебинаре выступит начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по Московской области Елена Вячеславовна Тарасова.
Модератор мероприятия - председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Иванович Винокуров.
Участники онлайн-конференции узнают об актуальных изменениях в части администрирования имущественных налогов организаций. Отдельное внимание будет уделено бездекларационному порядку налогообложения транспортных средств и земельных участков, особенностям подготовки налоговой отчётности в 2021 году по налогу на имущество, а также вопросу заявительного порядка предоставления льгот по транспортному и земельному налогам.
В рамках вебинара предусмотрена возможность задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чат. Также можно заранее направить вопросы, связанные с темой конференции, по e-mail: rubishcheva@medpharma.ru
Начало – 16 июля 2021 года в 11.00.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке:
https://zoom.us/meeting/register/tJMkdOyuqjMuEtbWQXnVd0IWo7WkGmtPBEaP
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