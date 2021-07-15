Приглашаем налогоплательщиков принять участие в вебинаре

На вебинаре выступит начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по Московской области Елена Вячеславовна Тарасова.

Модератор мероприятия - председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Иванович Винокуров.

Участники онлайн-конференции узнают об актуальных изменениях в части администрирования имущественных налогов организаций. Отдельное внимание будет уделено бездекларационному порядку налогообложения транспортных средств и земельных участков, особенностям подготовки налоговой отчётности в 2021 году по налогу на имущество, а также вопросу заявительного порядка предоставления льгот по транспортному и земельному налогам.

В рамках вебинара предусмотрена возможность задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чат. Также можно заранее направить вопросы, связанные с темой конференции, по e-mail: rubishcheva@medpharma.ru

Начало – 16 июля 2021 года в 11.00.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке:

https://zoom.us/meeting/register/tJMkdOyuqjMuEtbWQXnVd0IWo7WkGmtPBEaP