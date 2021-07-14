Приобретение жилых помещений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Информация размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru и РТС-тендер: https://www.rts-tender.ru .

Номера извещений о проведении электронных аукционов:№ 0848300058121000134, № 0848300058121000135.

Прием заявок до 12:00 28.07.2021 года.

Приглашаем агентства недвижимости, а также частных лиц поучаствовать в этих электронных аукционах.

Требования: квартиры должны быть общей площадью не менее 27 кв. м, благоустроенными, пригодными для проживания, оборудованы сантехническими приборами, плитой, приборами учета.

Начальная (максимальная) цена контракта на приобретение одной квартиры:

2 905 343 рубля 10 копеек.

За подробной информацией можно обратиться в отдел по учету и распределению жилой площади Комитета по управлению имуществом города Дубны по телефону: 8 (496) 218-05-05 (доб. 267, 205).