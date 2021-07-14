Приобретение жилых помещений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Администрация городского округа Дубна объявила два новых электронных аукциона на покупку квартир в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Информация размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru и РТС-тендер: https://www.rts-tender.ru .
Номера извещений о проведении электронных аукционов:№ 0848300058121000134, № 0848300058121000135.
Прием заявок до 12:00 28.07.2021 года.
Приглашаем агентства недвижимости, а также частных лиц поучаствовать в этих электронных аукционах.
Требования: квартиры должны быть общей площадью не менее 27 кв. м, благоустроенными, пригодными для проживания, оборудованы сантехническими приборами, плитой, приборами учета.
Начальная (максимальная) цена контракта на приобретение одной квартиры:
2 905 343 рубля 10 копеек.
За подробной информацией можно обратиться в отдел по учету и распределению жилой площади Комитета по управлению имуществом города Дубны по телефону: 8 (496) 218-05-05 (доб. 267, 205).