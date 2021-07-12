+24,9°
Влажность: 46% ↑
Давление: 751,6 мм

Производственный комплекс медицинских изделий построили в Дубне

В Дубне завершилось строительство медицинского производственного комплекса, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

После итоговой проверки инспекторами не было выявлено нарушений, в связи с чем в Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии,- сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян

Все строительные работы на объекте завершены. Согласно проекту, общая площадь двухэтажного здания составила почти 3 тыс. кв. м. Здесь будут производить 120 тыс штук хитозан-коллагеновых стерильных губок и более 1 млн медицинских катушечных пластырей в год. Открытие объекта позволит создать в муниципалитете 50 дополнительных рабочих мест.

Строительство объекта велось в графике, застройщиком выступает ООО "Эверс", - добавил Гарибян.

Авторы: 
Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Группа компаний «Кронштадт» начала формирование команды нового завода в Дубне
08.07.2021     26
Ежедневно на новом серийном заводе по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов проводятся десятки собеседований с кандидатами на работу. На руководящие...
В Подмосковье запущен новый новостной телеграм‑бот
09.07.2021     10
Бот по имени Прасковья предназначен для оперативного взаимодействия жителей со средствами массовой информации. Как сообщают создатели проекта, любой желающий может отправить боту...
План развития ОЭЗ
09.07.2021     20
Наблюдательный совет единогласно утвердил перспективный план развития ОЭЗ «Дубна» до 2030 года.
Открытие ЦКАД
10.07.2021     11
Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл движение на Центральной кольцевой автомобильной дороге.
Социальный раунд «Трезвый водитель» проходит в Дубне
12.07.2021     11
С 05 по 31 июля 2021 года рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения» на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по городскому...