Производственный комплекс медицинских изделий построили в Дубне

После итоговой проверки инспекторами не было выявлено нарушений, в связи с чем в Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии,- сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян

Все строительные работы на объекте завершены. Согласно проекту, общая площадь двухэтажного здания составила почти 3 тыс. кв. м. Здесь будут производить 120 тыс штук хитозан-коллагеновых стерильных губок и более 1 млн медицинских катушечных пластырей в год. Открытие объекта позволит создать в муниципалитете 50 дополнительных рабочих мест.