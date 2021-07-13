Прямая линия с главой Дубны

Планируется обсудить острые социальные проблемы и задачи в сфере образования, медицины, ЖКХ, благоустройства, бизнеса, экономики, экологии; перспективы расселения из аварийного жилья, строительства новых жилых домов и ликвидации недостроев; социальную газификацию, увеличение рабочих мест и многое другое.

Свои обращения можно оставлять в соцсетях, в комментариях под постом, с хештегом #вопросглаведубны. Или записать короткий видеоролик на телефон и отправить на электронный адрес: smi@godubna.ru с пометкой «Вопрос главе».

Каждая тема будет подробно изучена и принята в работу. Ответы на самые актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.

Звонки принимаются 19 июля с 17.00 до 19.00 по телефону: 8 (496) 218-05-05 доб. 556.